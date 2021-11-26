Сборная России одолела Италию в первом матче квалификации Кубка мира-2023

Сборная России с победы стартовала в квалификации Кубка мира-2023. В Санкт-Петербурге, на арене дворца спорта "Юбилейный" наши крупно обыграли итальянцев - 92:78.

В Санкт-Петербург я летел на самолете названном в честь легендарного тренера Александра Гомельского. Смею думать, что папа отечественного баскетбола таким образом как бы передал привет нашей сборной. Поддержка в том числе и сверху сегодня была ей очень нужна.

Сборная России открыла новую страницу в своей истории. У нее новый главный тренер, серб Зоран Лукич, огромное количество дебютантов. Символично, что первый матч национальной команды в обновленной конфигурации было решено отдать Санкт-Петербургу: в городе на Неве мужская сборная России не играла официальные матчи еще ни разу.

Экзаменовать российскую команду в новой сборке выпало сборной Италии. Любопытно, что предыдущий отборочный цикл - на Евробаскет-2022 - наши тоже начинали против итальянцев. Несмотря на то, что для Италии, как одного из хозяев чемпионата Европы, те матчи не имели турнирного значения, обе игры россияне команде с Апеннин проиграли. Теперь же соперник вынужден пробиваться на Кубок мира-2023 на общих основаниях. Но все равно итальянцы не досчитались многих ключевых игроков, которые, к примеру, добыли для своей команды путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио, куда наши не попали.

"Ребята приехали голодными до баскетбола. Главное, правильно направить их энергию", - говорил перед игрой Лукич. На первых минутах совладать с нервами россиянам удавалось с трудом. Итальянцы даже ушли в небольшой отрыв - 9:4. Наши вернулись в игру благодаря двум "трехам" подряд - Антона Астапковича и Артема Комолова и двухочковому капитана Семена Антонова - 12:9. Еще один трехочковый Комолова позволил хозяевам паркета закончить первую четверть в свою пользу - 15:14.

В стартовой десятиминутке наши парни явно почувствовали, что с этой сборной Италии можно играть. Причем это касалось не только игроков, уже имеющих хоть какой-то опыт выступлений за национальную команду, но и новичков. Сергей Торопов в первой четверти набрал лишь два очка, а во второй довел свой счет до 11 баллов, став самым результативным в нашей команде к большому перерыву. Иногда хозяевам удавалось сотворить красоту, как в эпизоде, когда Вячеслав Зайцев в полете вколотил мяч в кольцо после передачи Ивана Стребкова.

К сожалению, по объективным причинам нашей команде пока не хватает опыта и стабильности. По ходу второй четверти наши вели восемь очков, но упустили преимущество. И к окончанию первой половины счет на табло был равный - 37:37.

В дебюте третьей четверти россияне предприняли еще один рывок - 10:0. Снова помогли трехочковые. После очередного дальнего попадания Астапковича наши и вовсе добились рекордного 11-очкового преимущества. Итальянцы, впрочем, сдаваться не собирались. Заключительную четверть сборная России начала, ведя в счете пять очков - 64:59.

Тем не менее, к концу матча подопечные Зорана Лукича очевидно выработали иммунитет к итальянским камбэкам. Итальянцы, кажется, это тоже почувствовали и вдруг растерялись. Гости раз за разом стали терять мяч в атаке, и ошибаться в простых ситуациях под своим кольцом. Главный тренер гостей Мео Саккетти, пытаясь сбить наших с ритма, а своих вернуть к жизни, уже за две минуты до финальной сирены израсходовал лимит тайм-аутов. Но вообще не помогло. "Голодных до баскетбола" россиян в этот вечер было не остановить.