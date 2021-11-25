Зоран Лукич рассказал о первых днях у руля мужской сборной России по баскетболу

Уже 26 ноября мужская сборная России по баскетболу на петербургской арене "Юбилейный" проведет свой стартовый отборочный матч ЧМ-2023 против Италии. Это будет двойной дебют. Национальная команда еще никогда не играла в Питере плюс впервые россияне выйдут на паркет под руководством нового главного тренера, серба Зорана Лукича.

Накануне специалист, по совместительству возглавляющий клуб Единой лиги "Нижний Новгород", дал первую пресс-конференцию в новом качестве.

Как и следовало ожидать, основная проблема, с которой столкнулся Лукич, - доступность игроков из клубов, выступающих в еврокубках. В Евролиге, напомним, играют ЦСКА, питерский "Зенит" и казанский УНИКС, в Еврокубке - краснодарский "Локомотив-Кубань". ЦСКА и "Зенит" проводят свои матчи в канун встречи сборной России с Италией, а УНИКС играет в тот же день.

"Для меня важнее всего была коммуникация с игроками и тренерами. Я должен был понять, кто приедет в сборную, - начал свое выступление серб и сам же заметил, что с аналогичными проблемами сталкиваются примерно все. - Ни одна европейская команда не смогла пригласить всех сильнейших. Проблемы с составом у тех же итальянцев".

Большинство игроков, вызванных в сборную России, в своих клубах - не на первых ролях, но Лукича это не смущает: "Зато они приехали голодными до баскетбола. Теперь важно направить их энергию". Уже во время сбора команда потеряла из-за травмы Андрея Мартюка плюс завершил карьеру в сборной Никита Курбанов. "Мне понравилось, что Никита об этом сообщил честно и четко", - отдал должное игроку Зоран.

Конечно, Лукича просили сравнить специфику работы в клубе и в сборной. "Клуб - это профессионализм, контракт. Сборная - состояние души". А я напомнил ему случай наставника футбольной сборной Валерия Карпина, который уже через пару недель совмещения не выдержал и ушел из клуба, сосредоточившись на делах национальной команды. "Я никогда не сдаюсь, - ответил Лукич. - Ни разу не жалел, что принял предложение поработать в сборной России. Не исключаю, что однажды покину "Нижний Новгород", но сейчас расстраиваюсь только из-за того, что день слишком короткий. Всего 24 часа. Счет идет на секунды".