Семен Антонов: Перед матчем с Италией было очень волнительно

Капитан сборной России по баскетболу Семен Антонов поделился эмоциями после победы над Италией (92:78) в стартовом матче квалификации ЧМ-2023.

Семен Антонов: Считаю, что старт получился максимально удачным. Получилось почти все, что готовили. Знали, что итальянцы будут играть через пик-н-ролл, получат преимущество на подборе. В принципе, они все это реализовывали в первой половине, а во второй мы стали лучше контролировать свой щит, стали убегать в отрыв, появилось много открытых бросков. У нас было много трехочковых попаданий, но опять же большинство из них были открытыми. А потом, когда наши снайперы почувствовали игру, то забили и пару тяжелых мячей. Приятно победить, особенно в первой игре, дома. Но расслабляться ни в коем случае нельзя. Через несколько дней нас ждет Исландия, команда-загадка. Нужно отнестись к ним серьезно, как к Италии, потому что такие команды-загадки могут наказать. Мы не хотим терять очки и взять две победы в Петербурге.

Как вам игралось в роли капитана?

Семен Антонов: Честно говоря, было очень волнительно, но только до тех пор, пока не началась игра. Для многих ребят сегодня был дебют в национальной сборной. Серега Торопов себя проявил, Ганькевич, Емченко - да все ребята внесли свой вклад. С оптимизмом смотрим в будущее.

Вы всегда эмоционально реагируете на свои точные броски, заводите себя и толпу…

Семен Антонов: Мне это дает максимально много сил. Надеюсь, и ребятам тоже. У меня так и в сборной, и в клубе: не могу держать эмоции в себе, мне их надо выпустить наружу, где-то завести партнеров. Хорошо, что удалось.

Сами не удивились своей прыти в сегодняшней игре?

Семен Антонов: Мы хорошо готовились на этой неделе. Проводили тренировки два раза в день, уделяли внимание деталям. Сейчас много игроков сборной: понятно, что вот эта четверка из "Нижнего Новгорода" чувствует друг друга лучше остальных. Короткие передачи, стеночки на пятачке. Мы не боялись соперника, уважали его, но в предыдущей квалификации Италия дважды нас обыгрывала. Свою роль сыграла серьезная подготовка.