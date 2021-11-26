Андрей Кириленко: В последние шесть лет мы слишком много бегали за игроками

Новости

Шойгу оценил военно-информационную работу 23:44
США ограничат въезд гражданам восьми африканских стран из-за нового штамма вируса 23:37
Зоран Лукич: Сказал ребятам, порадуемся, когда обыграем еще и Исландию 22:23
В Telegram появится функция только для владельцев iPhone 22:08
Минюст внес в список иностранных агентов главреда Sota.Vision 22:04
Семнадцать французских полицейских ранены в ходе беспорядков на Мартинике 22:02
Какие страны ввели ограничения на авиасообщение со странами Африки 21:59
Пилотный проект по tax free продлен до конца 2022 года 21:44
В Росреестре рассказали, зачем вносить электронную почту в ЕГРН 21:41
Минюст дополнил список иностранных агентов "Нобелевским призывом" 21:37
Валиева посвятила выступление в Сочи памяти своей бабушки 21:30
ВОЗ назвала южноафриканский штамм COVID-19 греческой буквой омикрон 21:30
Задержанный на МКАД наркокурьер оказался рецидивистом 21:19
Умер легендарный советский футболист и тренер Герман Зонин 21:04
Путин подарил Алиеву и Пашиняну по оливковой ветви 20:50
Путин провел трехстороннюю встречу с главами Азербайджана и Армении 20:14
Оперштаб: В России новый штамм COVID-19 не обнаружили 20:13
Карпин назвал "нормальным" жребий сборной России в стыках ЧМ-2022 20:01
Генсек НАТО: Принцип коллективной обороны не распространяется на Украину 19:58
Охрана Зеленского сбила с ног журналистку 19:55
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в первой партии матча за мировую корону 19:55
В Росстате рассказали, когда появятся результаты сельхозмикропереписи 19:48
Власти Кузбасса выплатят по 250 тысяч родным погибших шахтеров 19:44
На Дону проверят "глушители" для регистраторов в автомобилях ГИБДД 19:39
Павлюченко - Ходыкин лидируют после короткой программы на Гран-при в Сочи 19:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 22:23
Рубрика: Спорт

Андрей Кириленко: В последние шесть лет мы слишком много бегали за игроками

Текст: Илья Соболев (Санкт-Петербург)
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил победу российской сборной над Италией на старте квалификации ЧМ-2023.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Андрей Кириленко: Великолепные впечатления. Я, если честно, ждал чуть более скованной игры. Потому что первая игра, первый тренер, обновленный состав, много новых лиц, пандемия с невозможностью собрать полный зал - много очень факторов, которые должны были сковывать. Но скованную игру я увидел буквально только в первые две минуты, после чего мы раскочегарились, действовали с позиции силы, прессинговали. Не было много глупых ошибок. Они были, но не в большом количестве, как это случается в такой напряженной игре. Здесь игра была под контролем. Мне это очень понравилось. И еще приятно видеть молодых ребят, у которых есть возможности прибавлять. А у нас целая когорта игроков, которым 22 года и меньше. Очень приятное впечатление оставил Слава Зайцев, да многие ребята. Астапкович порадовал, Торопов. Человек совсем недавно играл в Суперлиге, а теперь дебютировал за сборную. Драматически сильный шаг вперед. Если ты дебютируешь в сборной, то должен это делать вот так.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Вячеслав Зайцев: Выиграли за счет защиты

Это заслуга нового главного тренера команды Зорана Лукича, что он сумел так раскрепостить ребят?

Андрей Кириленко: Прежде всего, это заслуга ребят. Но несомненно задача тренера - дать игрокам мотивацию, понимание происходящего на площадке. Я говорил, что команде нужен новый импульс, что-то новое. И если взять эту игру, как некий индикатор - это получилось. Мы сегодня показали немного другую игру. Хотя я не обольщаюсь, это только начало, у нас много залетало. Но даже при этом видно, что есть некий рисунок игры, который мы стараемся выдерживать.

Матч с Исландией после такой феерии психологически будет сложнее?

Андрей Кириленко: Может, этот матч не будет сложнее в тактическом плане, но эмоционально да. Сейчас есть некая эйфория, победа, сейчас еще игроки подъедут. Но все равно, у некоторых исландцев есть хороший опыт. И если с такими командами сразу не обозначаешь себя, то могут возникнуть проблемы. Очень важно с первых минут работать.

Сборная России впервые провела официальный матч в Питере. Как оцените организацию?

Андрей Кириленко: Великолепная организация. Есть технические накладки, но все прошло отлично. Жаль, что не можем собрать полный зал. До 30 процентов добили точно. Но хотелось бы проводить полноценное шоу, чтобы игроки общались с болельщиками, выходили к ним. Но мы все понимаем, что живем в беспрецедентное время. Что делать.

По поводу игроков, которые еще могут усилить сборную. Может, вы в курсе, Алексей Швед часом не планирует вернуться в сборную?

Андрей Кириленко: Корректнее всего - спросить у Алексея Шведа. То, что я читал в прессе: в национальной команде он закончил.

Семен Антонов: Перед матчем с Италией было очень волнительно

Уговаривать его не будете?

Андрей Кириленко: Для чего, если он закончил? Есть игроки, которые могут помочь национальной сборной в любой кондиции. Того же Моню, который пропускает сезон, я бы с удовольствием увидел в национальной команде с его опытом. Есть ключевые, кассовые игроки, которые всегда нужны в команде. Но за последние шесть лет я постоянно сталкиваюсь с тем, что мы привыкли бегать за игроками национальной команды. Несомненно с ними нужно работать, помогать решать какие-то их личные проблемы. Но невозможно уговаривать игроков играть за свою национальную команду. Так не должно быть. Игроки сами должны нести некий посыл: я здесь, я в национальной команде, мы все играем за сборную. Это должно идти от игроков. В этом плане хочется привести пример женской команды, у которой явно изменился ментальный подход. Есть проблески и у мужчин. И сегодня мы это видели: мы команда, неважно, что происходит, нет лишних споров, распылений. Это очень важно для любой команды, когда у тебя есть философия, идеология - мы играем для своей страны, для своих болельщиков, родных и друзей. Хотелось бы, чтобы была такая базовая история внутри.

Спорт Баскетбол