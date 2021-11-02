Хоккейное "Динамо" опровергло слухи о намерении расстаться с лидером команды

Во вторник в ряде СМИ появилась информация о том, что хоккейный клуб "Динамо" готов обменять своего лидера - нападающего Вадима Шипачева из-за его высокой заработной платы. Среди претендентов на 34-летнего хоккеиста назывался казанский "Ак Барс".

В "Динамо" отреагировали на появившиеся новости. Генеральный директор клуба Михаил Тюркин опроверг эту информацию.

"Никакой речи об обмене и разрыве отношений с Вадимом Шипачевым не идет", - сказал Тюркин РИА Новости.

Он добавил, что перед Шипачевым и другими хоккеистами все обязательства по контрактам исполняются вовремя и в полном объеме.

Шипачев в нынешнем сезоне КХЛ лидирует в списке бомбардиров. На его счету 13 заброшенных шайб и 23 голевые передачи.