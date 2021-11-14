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14.11.2021 15:46
Рубрика: Спорт

Стал известен состав сборной России на матч с хорватами

Текст: Артур Нанян ( Сплит)
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на решающий матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 в гостях против Хорватии.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Больших сюрпризов в составе нет, разве что немного удивил выбор Карпина в пользу Зелимхана Бакаева. Полузащитник московского "Спартака" наверняка займет место Алексея Миранчука.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Георгий Джикия: О ничьей с Хорватией в сборной никто не думает

Полностью расстановка россиян выглядит следующим образом: Матвей Сафонов, Вячеслав Караваев, Георгий Джикия, Федор Кудряшов, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Александр Головин, Алексей Ионов, Зелимхан Бакаев, Федор Смолов.

Что касается хорватов, то Златко Далич сделал ставку на следующих футболистов: Иво Грбич, Йосип Юранович, Деян Ловрен, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич, Марсело Брозович, Марио Пашалич, Иван Перишич, Никола Влашич, Андрей Крамарич.

Напомним, что в сегодняшнем матче команды разыграют прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира. На данный момент россияне опережают хорватов на два очка - 22 против 20. Встреча на стадионе "Полюд" в Сплите начнется в 17:00 по московскому времени.

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