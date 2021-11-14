Георгий Джикия: О ничьей с Хорватией в сборной никто не думает

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия на пресс-конференции перед матчем отборочного цикла чемпионата мира-2022 с Хорватией заявил, что никто в команде не думает о ничьей.

Напомним, что в воскресенье россиянам достаточно не проиграть в Сплите, чтобы обеспечить себе прямую путевку в финальную стадию первенства планеты.

"Скажу честно - о ничьей никто не думает. Хотим сделать все, что задумали. Буду ли я капитаном? Почему бы и нет? Посмотрим", - заявил Георгий.

На вопрос о том, кого он может выделить в составе соперника, Джикия отметил, что у Хорватии полно звезд и нет смысла говорить о ком-то из них индивидуально.

"Разбирали игру хорватов, но, разумеется, подробностей рассказывать не буду. Не буду говорить конкретно о кем-то из соперников, выделю всю команду. Все понимают, насколько квалифицированные исполнители у Хорватии", - сказал Джикия.