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14.11.2021 00:40
Рубрика: Спорт

Георгий Джикия: О ничьей с Хорватией в сборной никто не думает

Текст: Артур Нанян (Сплит)
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия на пресс-конференции перед матчем отборочного цикла чемпионата мира-2022 с Хорватией заявил, что никто в команде не думает о ничьей.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Напомним, что в воскресенье россиянам достаточно не проиграть в Сплите, чтобы обеспечить себе прямую путевку в финальную стадию первенства планеты.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Скажу честно - о ничьей никто не думает. Хотим сделать все, что задумали. Буду ли я капитаном? Почему бы и нет? Посмотрим", - заявил Георгий.

На вопрос о том, кого он может выделить в составе соперника, Джикия отметил, что у Хорватии полно звезд и нет смысла говорить о ком-то из них индивидуально.

"Разбирали игру хорватов, но, разумеется, подробностей рассказывать не буду. Не буду говорить конкретно о кем-то из соперников, выделю всю команду. Все понимают, насколько квалифицированные исполнители у Хорватии", - сказал Джикия.

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