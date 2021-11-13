Валерий Карпин: Матч с Хорватией - не самый важный в карьере

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов за сутки до решающей встречи отборочного цикла чемпионата мира-2022 на выезде с Хорватией.

У вас как у игрока, так и у тренера, было много больших матчей. Можно сказать, что завтрашняя игра - самая важная в вашей карьере?

Валерий Карпин: Ощущения у меня такие же, как и перед любым важным поединком, ничего сверхъестественного нет. Самый ли это важный матч в карьере? Однозначно, нет. Такой у меня был между "Ростовом" и "Уралом", когда мы боролись за стыки, чтобы не вылететь. А завтра, даже если что-то пойдет не так, у нас еще будет второй шанс.

Не боитесь, что в случае неудачи вам еще будут припоминать эту фразу?

Валерий Карпин: Это до какой степени надо быть дебилом, чтобы так говорить? Вопрос был задан по поводу моей карьеры. Если говорить о России в целом, то понятно, что в воскресенье самый важный матч в году.

Сегодня мы видели, как ребята гуляли на поле стадиона "Полюд" и не увидели среди них Головина. Все ли с ним в порядке и что с остальными?

Валерий Карпин: Все кто прилетел - здоровы. Головин, по-моему, вышел на поле, пришел, посмотрел и ушел. Что там смотреть-то? У Терехова, как вы знаете, сильный ушиб колена. За два дня до игры он не успел бы восстановиться, потому отправили его в клуб.

Чуть ранее тренер хорватов Златко Далич предугадывал ваш состав, и сказал, что Россия сыграет 4-3-3. Насколько он прав?

Валерий Карпин: Если за ночь ничего не случится, то Далич прав: Джикия и Баринов выйдут в составе. Все остальное увидите.

Далич был очень уверен в своей команде и отметил, что Россия будет играть так, как Хорватия позволит. Что ответите ему?

Валерий Карпин: Далич прав, но то же самое можно сказать и в обратную сторону. Я вообще не видел ни одного матча, чтобы все зависело только от одной команды. Ты можешь хотеть атаковать, но тебе просто не дадут мяч, к примеру.

Мысль о ничьей может засесть в головах игроков? Что им собираетесь сказать, чтобы решить эту проблему?

Валерий Карпин: Для меня было бы проблематичнее, если бы нас устраивала только победа. Давайте у хорватов спросим - хотели бы они поменяться нами с местами? Вот и все. Что касается подготовки к матчу, то мы представляем, как они будут действовать.