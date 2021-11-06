Сборная России по футболу попросила Oxxxymiron перенести релиз альбома

Сборная России по футболу обратилась к российскому рэперу Oxxxymiron с просьбой перенести релиз альбома, чтобы это событие не совпало с играми. Соответствующий комментарий от национальной команды появился под опубликованной видеозаписью на композицию "Цунами" на канале музыканта в YouTube.

"Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом? Россия - Кипр. 11 ноября в Петербурге. Хорватия - Россия. 14 ноября в Сплите", - говорится в сообщении.

Комментарий, собрав за сутки 15 тысяч "лайков", стал одним из самых популярных под роликом, который сейчас занимает второе место в "трендах" YouTube среди музыкальных видео.