ЦСКА уступил в гостях "Барселоне" в баскетбольной Евролиге

Московский ЦСКА на выезде уступил одному из лидеров регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, испанской "Барселоне" - 73:81.

Первая четверть получилась аномально малорезультативной для обеих команд. На двоих ЦСКА и "Барса" набрали всего 26 очков (13:13). Во второй 10-минутке хозяева вышли на привычные мощности, а вот армейцы остались на уровне предыдущей четверти. К большому перерыву у подопечных Димитриса Итудиса было всего-то 27 очков.

А затем случилась невероятная третья четверть. Итудис, наконец, нашел нужные сочетания, усадив, в первую очередь, на скамейку Иффе Лундберга, и это дало эффект. На своей половине армейцы воздвигли железобетонную защиту, а в атаке функции героя взял на себя немецкий форвард Йоханнес Фойгтман. Его четыре "трехи" подряд, плюс два трехочковых от Торнике Шенгелии позволили ЦСКА не только догнать "Барсу", но и выйти вперед. А ведь в первой половине у армейцев было всего два попадания из-за трехочковой дуги. Всем этим великолепием дирижировал своими передачами Алексей Швед.

А закончилась эта сказочная для ЦСКА четверть не менее сказочным дальним попаданием Мариуса Григониса на последних секундах. За одну эту 10-минутку гости набрали 33 очка, больше, чем за две предыдущих.

Увы, довести матч до победы ЦСКА не удалось. В заключительной четверти команды словно поменялись местами. Теперь у хозяев получилось почти все, а у москвичей ничего. Последний шанс зацепиться на последних секундах упустил Фойгтман, не попавший "треху" с отличной передачи Алексея Шведа при счете 71:77. А другой возможности рассчитывать на что-то большее "Барса" сопернику не дала.

Отметим, что два других российских клуба сегодня одержали победы. Питерский "Зенит" справился дома с немецкой "Альбой" - 75:66, а казанский УНИКС у себя на паркете разгромил еще одного лидера "регулярки", итальянский "Милан" - 97:71.