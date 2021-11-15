Россиянки одержали вторую победу в квалификации Евробаскета-2023

Женская сборная России добилась второй победы в квалификационном турнире чемпионата Европы-2023. В Москве наши девушки крупно обыграли датчанок - 77:57.

В матче против датчанок россиянка Мария Вадеева стала лучшей из тех, кто был на паркете, по рейтингу эффективности. Фото: Михаил Синицын

Отбор наши начали с разгромной победы в гостях над Черногорией - 85:64. Учитывая тот факт, что черногорки, пожалуй, наши главные конкурентки по квалификационной группе "F", после успеха в Подгорице было важно не впасть в эйфорию. Ведь на бумаге датчанки значительно ниже классом российской команды.

Впрочем, помимо турнирной мотивации был у россиянок еще один стимул. Все-таки сборная приехала в Москву сыграть официальный матч впервые за четыре года. Причем выбрали арену в Крылатском, домашнюю для клуба МБА, из которого в сборной много девчонок. "На трибунах, думаю, соберется вся остальная команда и работники клуба", - предвкушала форвард нашей сборной Жосселина Майга.

И девушки не подкачали, даже несмотря на то, что тренерский штаб дал отдохнуть лидерам Раисе Мусиной и Марине Голдыревой. Наши с первых минут начали наращивать преимущество над соперницами: те окончательно сдались в третьей четверти, когда перевес хозяек достигал 23 очков. Силой россиянок стал ровный состав: лишь два игрока, из выходившей на паркет дюжины не сумели набрать ни очка. При этом трое перевалили за 10-балльную отметку. Самыми результативными стали Анастасия Шилова и Дарья Репникова (по 12 баллов).

Благодаря этой победе россиянки вышли на чистое первое место в группе "F". Следующую игру отбора наши проведут через год против австриек.

Женская борная России провела официальный матч в столице впервые за четыре года

Напомним, всего в отборочном цикле образованы восемь квартетов и две тройки. Путевки на Евробаскет получат все десять победителей групп плюс еще четыре команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями. При подсчете не будут учитываться результаты матчей с аутсайдерами квартетов.