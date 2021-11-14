Баскетболисты "Локомотива-Кубани" победили в Польше "Зелену-Гуру"

Вся очередная игровая неделя чемпионата Единой лиги - это четыре противостояния российских и зарубежных клубов. Два из них уже состоялись. "Локомотив-Кубань" на выезде в Польше выиграл у "Зелены-Гуры" (98:90), БК "Нижний Новгород" дома победил белорусский "Цмоки-Минск" (72:65).

"Локомотив-Кубань" под началом главного тренера Евгения Пашутина лучше всех остальных российских команд выступает в континентальных турнирах. Во втором по значимости Еврокубке у краснодарцев четыре подряд победы со старта соревнований, а успех в Польше позволил довести общую беспроигрышную серию в официальных встречах, то есть, включая Единую лигу ВТБ - до шести матчей.

Итоговый счет встречи на паркете "Хала Зелена-Гура" несколько обманчив. После первой половины игры гости лидировали 57:42, а в начале третьей четверти довели свое преимущество до 20 очков - 62:42. В оставшееся время матч железнодорожники уверенно контролировали ход игры, держали соперника на дистанции по счету, Максимум, что было позволено баскетболистам польского клуба - сократить отставание до семи очков.

Лучшими бомбардирами в составе победителей стали Дариус Томпсон (17) очков и Эррик Макколлум (15). Двузначной результативностью также отличились Алан Уильямс (13), кандидаты в сборную России нового созыва Станислав Ильницкий (13) и вышедший в стартовой пятерке Андрей Мартюк (12), а также Стэнтон Кидд (10). Кстати, Ильницкий совершил четыре дальних попадания из сем попыток. В рядах "Зелены-Гуры" самыми заметными были Ярослав Зисковски (25 очков) и Неманья Ненадич (23).

- Мы знали, что "Зелена-Гура" очень хорошо играет дома. Это бросающая команда, она опасна тем, что каждый игрок может забить, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Локомотива-Кубани" Евгений Пашутин. - На своем паркете баскетболисты польского клуба обладают вдвое большей энергией. В третьей четверти мы проанализировали нашу игру и стали действовать более терпеливо. Всего совершили 26 результативных передач и набрали почти сотню очков, но нам все еще нужно улучшать свою игру.

После недавнего назначения сербского специалиста Зорана Лукича рулевым сборной России к матчам его БК "Нижний Новгород" внимание особое. Наставник, имея в своем распоряжении двух легионеров, тем не менее, в стартовой пятерке выпустил исключительно россиян. Четверо из них - кандидаты в сборную. Форвард Антон Астапкович принес победившим хозяевам 20 очков (плюс 13 подборов), его коллега по амплуа Сергей Торопов - 17. Все те, кто может быть задействован в конце ноября в матчах квалификации ЧМ-2023 против Италии и Исландии, получили хорошую игровую практику в матче против неуступчивого соперника.

- Хочу поздравить минчан с хорошим матчем. Во второй половине мы смогли поймать ритм и более или менее контролировали оппонента в защите, - сказал Зоран Лукич. - В последней четверти благодаря очкам "второго шанса" окончательно решили исход матча.

В верхней половине таблицы расположились: УНИКС (Казань) - 5 побед - 1 поражение, "Зенит" (Санкт-Петербург), "Автодор" (Саратов) - по 4-1, "Локомотив-Кубань", "Нижний Новгород", ЦСКА - по 4-2.

Где будем смотреть

14 ноября, воскресенье

"Матч! Игра"

18.00. УНИКС (Казань) - "Астана" (Нур-Султан, Казахстан). Прямая трансляция.

15 ноября, понедельник

"ТВ Старт"

20.00. "Калев" (Таллин, Эстония) - "Парма" (Пермский край). Прямая трансляция.