Баскетболисты ЦСКА в Единой лиге сенсационно уступили эстонскому "Калеву"

После двух выездных поражений в Евролиге московский ЦСКА продолжил проигрывать и в регулярном чемпионате Единой лиги. В Таллине армейцы сенсационно уступили "Калеву", набрав при этом рекордно малое количество очков - 56:67.

Перед этим матчем баскетболистам эстонского клуба хотелось посочувствовать. После обиднейших неудач в гостях у французского "Виллербана" (68:70) и "Монако" (80:97) ЦСКА ехал в Таллин отвести душу. "Калев" казался идеальной жертвой: в первых четырех матчах Единой лиги эстонцы одержали лишь одну победу и занимали в турнирной таблице третье место с конца.

Плюс помочь москвичам должен был Торнике Шенгелия, восстановившийся после травмы. Но ожидания оправдались, пожалуй, лишь в стартовые минуты, когда ЦСКА пытался задавить активностью соперника. Однако хозяевам удалось вовлечь армейцев в удобный для себя медленный и тягучий баскетбол. К большому перерыву действующие чемпионы Единой лиги набрали всего 30 очков. Трудно вспомнить, когда москвичи были менее результативны. На этом падение не закончилось. В третьей четверти ЦСКА выжал из всего десять очков. Парадокс, но она стала единственной, которую гости выиграли. На концовку сил у москвичей не осталось совсем. К слову, именно физическими кондициями подопечных был обеспокоен перед матчем главный тренер армейцев Димитрис Итудис. И не зря. Обессиленными выглядели и лидеры: Шенгелия набрал семь очков, Алексей Швед - четыре, Уилл Клайберн - ни одного.

- Поздравляю "Калев". Это был наш третий выездной матч кряду, мы хотели сражаться, но не получилось. Не могу даже выделить какой-то один момент, который нам помешал, очень много факторов. Хозяева проявили больше старания на подборе, тому есть несколько причин. У нас сложный период. В единственной выигранной четверти мы набрали 10 очков, а соперники - семь. Мы плохо бросали на протяжении всего матча, и штрафные, и трехочковые, и двухочковые. У нас остается вера в то, что мы делаем, - констатировал Итудис.

Поражение от "Калева" войдет в историю. Никогда еще в регулярных чемпионатах Единой лиги ЦСКА не набирал так мало - 56 очков. Прошлый антирекорд - 60 баллов, установленный в матче с чешским "Нимбурком", держался с 2012 года. И еще немного истории. В предыдущий раз "Калев" обыгрывал ЦСКА совсем недавно, в прошлом сезоне. Но это было в гостях, а вот на своем паркете эстонцы одолели армейцев впервые с 1991 года, в котором стали чемпионами СССР.

На то, чтобы прийти в себя, у ЦСКА есть время. 4 ноября москвичам предстоит тяжелый домашний матч Евролиги с турецким "Фенербахче", а потом, 7 ноября, их ждет выезд к казанскому УНИКСу уже в рамках Единой лиги.

УНИКС сейчас на ходу. После мощных побед в Евролиге над испанскими "Басконией" и "Реалом", казанцы продолжили победную поступь и в Единой лиге. В гостях команда Велимира Перасовича сломила сопротивление пермской "Пармы" - 73:66. Теперь УНИКС отправится в вояж к обидчику ЦСКА, "Виллербану" (4 ноября).

Успешно с Евролиги на Единую лигу переключился и питерский "Зенит". Подопечные Хави Паскуаля одержали крупную гостевую победу над красноярским "Енисеем" - 79:56. Следующий матч питерцы проведут дома против польской "Зелены-Гуры" (8 ноября), а до этого съездят в Стамбул к чемпиону Евролиги, "Анадолу" (5 ноября).