Овечкин сократил отставание от Халла до одной шайбы

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Флориды" забросил 740 шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.

"Вашингтон" в очередном матче регулярного сезона НХЛ встречался с "Флоридой". В первом периоде хоккеисты из столицы США пропустили две шайбы от Александра Баркова и Аарона Экблада, так и не сумев пробить российского стража ворот Сергея Бобровского. К несчастью для "пантер" голкипер получил травму и вынужден был покинуть лед, проведя на площадке 20 минут.

В самом начале второго периода Даниэль Спронг отквитал одну шайбу. Однако затем в воротах Ильи Самсонова побывали еще две шайбы. Отличились Брэндон Монтур и Барков, оформивший дубль.

Но под занавес периода Александр Овечкин пробил Спенсера Найта, забросив свою 740-ю шайбу в карьере. А голкипер "пантер" стал 150-м вратарем, которого огорчил Александр Великий.

FYI, @ovi8 is one goal away from tying Brett Hull on the all-time list... pic.twitter.com/ZHCyWRTG70 — NHL (@NHL) November 5, 2021

Вскоре Том Уилсон сократил отставание до минимума, а Овечкин отметился голевой передачей. В третьем периоде Конор Макмайкл с паса Овечкина перевел игру в овертайм, где победу "Флориде" принес Ээту Луостаринен.

После этого матча Овечкин отстает от идущего на четвертом месте Бретта Халла всего на одну шайбу.

В других матчах гол россиянина Дениса Гурьянова помог "Далласу" переиграть "Калгари" - 4:3. В составе проигравших первую шайбу в сезоне забросил защитник Никита Задоров.

Тем временем 32 отраженных броска Андрея Василевского из 34 не помогли "Тампе-Бэй" в матче против "Торонто". "Кленовые листья" победили - 2:1.

Другой российский голкипер - Илья Сорокин - помог "Нью-Йорк Айлендерс" переиграть "Монреаль" - 6:2.