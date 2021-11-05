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05.11.2021 08:22
Рубрика: Спорт

Овечкин сократил отставание от Халла до одной шайбы

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Флориды" забросил 740 шайбу в регулярном чемпионате НХЛ.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

"Вашингтон" в очередном матче регулярного сезона НХЛ встречался с "Флоридой". В первом периоде хоккеисты из столицы США пропустили две шайбы от Александра Баркова и Аарона Экблада, так и не сумев пробить российского стража ворот Сергея Бобровского. К несчастью для "пантер" голкипер получил травму и вынужден был покинуть лед, проведя на площадке 20 минут.

Фото: Nick Wass/AP
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В самом начале второго периода Даниэль Спронг отквитал одну шайбу. Однако затем в воротах Ильи Самсонова побывали еще две шайбы. Отличились Брэндон Монтур и Барков, оформивший дубль.

Но под занавес периода Александр Овечкин пробил Спенсера Найта, забросив свою 740-ю шайбу в карьере. А голкипер "пантер" стал 150-м вратарем, которого огорчил Александр Великий.

Вскоре Том Уилсон сократил отставание до минимума, а Овечкин отметился голевой передачей. В третьем периоде Конор Макмайкл с паса Овечкина перевел игру в овертайм, где победу "Флориде" принес Ээту Луостаринен.

После этого матча Овечкин отстает от идущего на четвертом месте Бретта Халла всего на одну шайбу.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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В других матчах гол россиянина Дениса Гурьянова помог "Далласу" переиграть "Калгари" - 4:3. В составе проигравших первую шайбу в сезоне забросил защитник Никита Задоров.

Тем временем 32 отраженных броска Андрея Василевского из 34 не помогли "Тампе-Бэй" в матче против "Торонто". "Кленовые листья" победили - 2:1.

Другой российский голкипер - Илья Сорокин - помог "Нью-Йорк Айлендерс" переиграть "Монреаль" - 6:2.

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