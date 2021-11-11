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11.11.2021 20:17
Рубрика: Спорт

УЕФА отклонил просьбу "Галатасарая" о переигровке матча против "Локомотивом"

Текст: Максим Домчев

УЕФА принял решение отклонить просьбу турецкого "Галатасарая" о переигровке матча группового раунда Лиги Европы против московского "Локомотива".

Турецкий клуб спустя несколько дней после этого матча, который состоялся 4-го ноября и завершился вничью 1:1, обратился в УЕФА с просьбой засчитать российскому клубу поражение или хотя бы назначить переигровку встречи. Поводом для этого стал эпизод в самом конце матча, когда арбитр встречи показал игроку "Локомотива" Дмитрию Живоглядову две желтые карточки, но не удалил его.

В четверг УЕФА вынес окончательное решение по просьбе турецкого клуба.

Было принято решение отклонить протест "Галатасарая" на исход этого матча. "Контрольный, этический и дисциплинарные органы УЕФА приняли решение отклонить протест, поданный "Галатасараем", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте УЕФА

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