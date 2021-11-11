Брат Нурмагомедова прокомментировал новость о своем задержании

Боец ММА Усман Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона мира UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал появившуюся информацию о своем задержании. Он намекнул на то, что это не соответствует действительности.

В четверг в прессе появилась информация о том, что Усман Нурмагомедов был задержан в аэропорту Шереметьево, когда прилетел из Махачкалы. В управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу подтвердили факт задержания двоих мужчин 1998 года рождения, но имен не назвали.

"Не знаю, кто и что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали сообщениями, нормально все", - написал Усман Нурмагомедов на своей странице в Instagram.