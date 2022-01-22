Капризов набрал два очка в матче против "Чикаго"

Российские хоккеисты удачно выступили в очередной игровой день в НХЛ.

"Миннесота" встречалась с "Чикаго" и добилась уверенной победы - 5:1. Свою лепту в успех команды внес российский нападающий Кирилл Капризов, отметившийся двумя голевыми передачами.

Еще один раз ассистировал партнерам защитник "дикарей" Дмитрий Куликов.

Голкипер Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин в матче против "Аризоны" отразил все 17 бросков по своим воротам. Его команда победила - 4:0, а сам голкипер не пропустил в четвертый раз за сезон.

"Каролина" со счетом 6:3 переиграла "Нью-Йорк Рейнджерс". Двумя голевыми передачами у победителей отметился Андрей Свечников. У проигравших передача на счету Артемия Панарина.

Евгений Малкин отметился голевым пасом в по.бедном для его "Питтсбурга" матче против "Коламбуса" - 5:2.