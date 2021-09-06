Лучшие представители НХЛ приедут на Игры в Пекин

Национальная хоккейная лига (НХЛ), Ассоциация игроков и Международная федерация хоккея (ИИХФ) договорились об участии энхаэловцев в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине уже в феврале следующего года.

Впрочем, договоренность не является окончательной. НХЛ оставляет за собой право не отпустить хоккеистов в Пекин, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Именно вопросы, связанные с коронавирусом, были главным камнем преткновения в переговорах, тянувшихся не один год. ИИХФ и Международный олимпийский комитет (МОК), как и в прошлые разы, когда на Игры приезжали энхаэловцы (с 1998 по 2014 год), взяли на себя расходы по логистике и страховкам на случай травм. НХЛ требовала покрыть еще и страховку на случай заражения коронавирусом. В итоге сообщается, что ИИХФ создаст фонд в размере 5 млн долларов для возмещения возможных потерь игроков в зарплатах из-за заболевания ковидом.

НХЛ еще может не отпустить игроков в Пекин, если ситуация с ковидом станет хуже

Напомним, в олимпийском хоккейном турнире примут участие 12 команд, которые будут разбиты на три группы. В нашем квартете: Чехия, Швейцария и Дания. В четвертьфинал напрямую пробьются победители групп и одна лучшая команда из остальных. Другие восемь сыграют в 1/8 финала.

Состав сборной России на Игры-2022. Версия "РГ"

Вратари: Андрей Василевский ("Тампа"), Семен Варламов ("Айлендерс"), Сергей Бобровский ("Флорида"). Защитники: Михаил Сергачев ("Тампа") - Владислав Гавриков ("Коламбус"), Дмитрий Орлов ("Вашингтон") - Артем Зуб ("Оттава"), Иван Проворов ("Филадельфия") - Никита Зайцев ("Оттава"); Нападающие: Артемий Панарин ("Рейнджерс") - Евгений Малкин ("Питтсбург") - Никита Кучеров ("Тампа"), Александр Овечкин ("Вашингтон") - Вадим Шипачев ("Динамо" Мск) - Андрей Свечников ("Каролина"), Кирилл Капризов ("Миннесота") - Иван Барбашев ("Сент-Луис") - Павел Бучневич ("Рейнджерс"), Валерий Ничушкин ("Колорадо") - Яков Тренин ("Нэшвилл") - Александр Радулов ("Даллас"); запасные: Владимир Тарасенко ("Сент-Луис"), Денис Гурьянов ("Даллас").