Ковальчук прокомментировал возможность возобновления карьеры

Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказался о возможности возобновления карьеры и о том, есть ли какие-то подвижки в деле Евгения Кузнецова.

Федерация хоккея России продолжает делать все возможное для того, чтобы нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов смог выступить на Олимпиаде в Пекине.

"Мы этим очень плотно занимаемся. Если будут конкретные новости и получится решить вопрос, чтобы Женя сыграл на Олимпиаде, это будет озвучено главным тренером или через федерацию. Сейчас все в процессе. Кузнецов - один из кандидатов в сборную, один из лидеров нашей команды. Конечно, мы очень хотели бы видеть Женю в Пекине, да и вообще, чтобы он выступал за сборную России. Я надеюсь, что всеобщими силами совместно с федерацией, юристами и представителями профсоюза НХЛ мы сможем добиться положительного результата. Но сейчас пока нет никакой конкретики", - приводит слова Ковальчука "Матч ТВ".

Также он рассказал о том, планирует ли возобновлять карьеру хоккеиста. Ковальчук отметил, что сейчас сконцентрирован на Олимпиаде.

"Пока вообще нет никаких мыслей на этот счет. Сейчас передо мной серьезный вызов. Мне это подходит, мне это нравится, и я хочу быть полезен нашей команде. Что-то новое происходит в сборной России, в нашем хоккее, и это здорово. Сейчас нам всем надо объединиться для того, чтобы порадовать наших болельщиков игрой и результатом на Олимпиаде", - сказал Ковальчук.