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07.12.2021 04:00
Рубрика: Спорт

Назван состав сборной на Кубок Первого канала

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 277(8628)
Ко второму этапу Евротура, Кубку Первого канала - особое внимание. Во-первых, на нем дебютирует тренерский штаб Алексея Жамнова, который повезет сборную России на Олимпиаду в Пекин. Во-вторых, это лучшая возможность увидеть главных претендентов на поездку в Китай, если НХЛ вдруг решит не отпускать своих игроков на Игры.

Вот как выглядит итоговая заявка нашей команды:

Фото: gettyimages
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Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА);

Защитники: Вячеслав Войнов ("Динамо" М), Александр Елесин, Алексей Марченко (оба - "Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург" Мг), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба - "Авангард");

Нападающие: Дмитрий Воронков, Артем Галимов (оба - "Ак Барс"), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба - "Динамо" М), Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский (все - "Авангард"), Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все - СКА), Владимир Ткачев ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг), Егор Коршков ("Локомотив"), Александр Кадейкин ("Салават Юлаев").

Тренерский штаб предсказуемо не стал пускаться в эксперименты и вызвал почти всех сильнейших. После введения потолка зарплат в Континентальной хоккейной лиге бросается отсутствие былой гегемонии в составе игроков ЦСКА и СКА. Их по-прежнему больше всех (6 и 5), но это уже не так заметно.

Что касается имен, вопросы все же есть. Странно, к примеру, что в составе не нашлось места для лучшего бомбардира ЦСКА Константина Окулова или для третьего снайпера КХЛ Никиты Тертышного из "Трактора".

Напомним, турнир пройдет с 15 по 19 декабря. В первом матче наши сыграют с канадцами.

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