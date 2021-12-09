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Рубрика: В мире

Лондон и Канберра присоединились к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Текст: Максим Макарычев

Великобритания не будет отправлять официальных представителей на зимние Олимпийские игры в Пекине в рамках растущего дипломатического бойкота соревнований со стороны союзников. О решении британского правительства объявил премьер-министр Борисом Джонсон, который заявил, что в феврале на Играх не будут присутствовать министры или официальные лица Великобритании. Однако он подтвердил, что британские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях.

Фото: Noel Celis / AFP
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США, Австралия, Новая Зеландия и Канада также заявили, что не будут отправлять дипломатов на Игры в КНР. Комментарии Джонсона последовали после того, как бывший лидер консерваторов Иэн Дункан Смит призвал его последовать примеру США и провести полный дипломатический бойкот главных соревнований четырехлетия, отмечает Guardian. Это решение было поддержано премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, который сказал, что дипломатический бойкот является "правильным поступком" из-за ряда политических споров с Китаем.

Однако официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь обвинил Австралию в том, что она "слепо следует" за США, добавив, что "приедут они или нет, никого не волнует". Томас Бах, президент Международного олимпийского комитета, также пояснил, что его не беспокоит растущее число дипломатических бойкотов, потому что "самое главное - позволить спортсменам участвовать в соревнованиях".

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