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12.10.2021 16:44
Рубрика: Спорт

Овечкин назвал победу на Олимпиаде своей главной целью

Текст: Максим Домчев
Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал своей главной целью победу на Олимпиаде в составе сборной России.

Ранее Овечкин, а еще Никита Кучеров и Андрей Василевский, также выступающие в НХЛ, первыми были включены в состав сборной России на Олимпиаду 2022 года в Пекине.

"Это (победа на Олимпиаде) одна из главных моих целей. Не только на сегодняшний момент, она всегда у меня была", - заявил Овечкин "Матч ТВ".

При этом Овечкин в очередной раз подчеркнул, что после того, как завершит карьеру в НХЛ, непременно вернется в московское "Динамо".

"После моего контракта в "Вашингтоне" последнюю игру я сыграю за "Динамо", а после этого объявлю о завершении карьеры. Считаю, это будет правильно для болельщиков и чтобы все мои родные и близкие посмотрели на мою последнюю игру", - сказал 36-летний форвард, который начинал профессиональную карьеру в "Динамо".

Фото: Nick Wass/AP
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Овечкин также рассказал, почему стал реже приезжать на чемпионаты мира. По его словам, на прошлый чемпионат мира он не полетел из-за травмы. Овечкин не был готов играть на сто процентов и занимать место в составе, когда есть игроки, которые полностью готовы и могут приносить результат.

Кроме тог, Овечкин высказался о том, может ли сборную России по хоккею тренировать иностранец. "Я считаю, может. Если он сильнее русского специалиста, то почему нет. Самое главное, чтобы это не вредило развитию хоккея", - отметил он.

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