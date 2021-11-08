В ФХР рассказали о ситуации с допуском Евгения Кузнецова на ОИ-2022

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов рассказал, как развивается ситуация с допуском центрфорварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на Олимпиаду в Пекине. Напомним, на ЧМ-2019 у игрока была взята положительная проба на запрещенное вешество, вследствие чего он получил четырехлетнюю дисквалификацию Международной федерации хоккея и не сможет сыграть на Играх в Китае.

"Вопрос сложный, мы занимаемся, находимся в контакте с игроком, с юристами. Пока новостей нет, сказать нечего. Каких-то полномочий кому-то решать этот вопрос мы не передавали. Мы все работаем в команде, всегда поддерживаем своих игроков. Но там много юридических нюансов. Не время их озвучивать. Как только в этом деле будут сдвиги, мы радостно с вами поделимся", - рассказал Курбатов.