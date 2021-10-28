"Вашингтон" проиграл "Детройту", несмотря на шайбы Овечкина и Кузнецова

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Детройт Ред Уингз", несмотря на усилия российских спортсменов. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги отличились Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. Решающую шайбу в овертайме забросил форвард "Ред Уингз" Дилан Ларкин.

Главный тренер команды-соперника Джефф Блэшилл был готов к сюрпризам со стороны Овечкина. "Сейчас он выглядит моложе", - красноречиво высказался специалист о хоккеисте, набирающем очки в каждом матче.

И русский снайпер снова забил. Теперь на его счету 738 голов. До легендарного Бретта Халла осталось всего лишь три шайбы. Еще четыре шайбы, и он побьет вечный рекорд Дэйва Андейчака, пишет РИА Новости.