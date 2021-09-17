Овечкин назвал своим "последним шансом" Олимпиаду в Пекине

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что очень рад возможности принять участие в Олимпиаде в Пекине.

Ранее такое соглашение было достигнуто в ходе продолжительных переговоров между Международной федерацией хоккея, НХЛ и профсоюзом игроков лиги.

"Очень рад. Для меня большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль. Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим… Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее", - приводит слова игрока сайт НХЛ.

Овечкин в составе сборной России трижды становился чемпионом мира, однако не имеет наград с Олимпийских игр.