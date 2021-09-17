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17.09.2021 00:48
Рубрика: Спорт

Кузнецов может помочь сборной на Олимпиаде в Пекине

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(8564)
На предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Пекине выступят представители Национальной хоккейной лиги. В связи с этим Федерация хоккея России рассчитывает на то, что сможет добиться появления в составе национальной команды форварда "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова.

"Федерация хоккея России надеется на то, что сможет добиться положительного решения по сокращению срока дисквалификации нападающего Евгения Кузнецова с целью его участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году. В настоящий момент работа в этом направлении ведется", - цитирует представителя ФХР агентство ТАСС.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Напомним, что Кузнецов попал в допинговый скандал во время ЧМ-2019. В его допинг-пробе нашли кокаин. ИИХФ дисквалифицировала российского хоккеиста на четыре года, точнее - до 12 мая 2023 года. При этом никаких препятствий игры в НХЛ нет. Североамериканская лига не подчиняется кодексу ВАДА.

На ЧМ-2019 Россия завоевала бронзу. А последнее золото ЧМ было в 2014 году. Кузнецов является чемпионом мира. В НХЛ он завоевал кубок Стэнли и выиграл регулярный чемпионат.

Тем временем один из кандидатов в президенты международной федерации хоккея (ИИХФ) Хенрик Бах-Нильсен предложил увеличить число хоккейных дисциплин на Олимпийских играх. По словам функционера, это может быть хоккей 3 на 3, матчи смешанных команд или же конкурсы мастерства.

"Сейчас наличие только одного комплекта медалей на Играх означает малую сопричастность для большинства стран. Если бы мы могли найти решение с помощью большего количества дисциплин, я думаю, многие страны смогли бы осуществить мечту об участии в Олимпиаде", - заявил Бах-Нильсен Inside The Games.

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