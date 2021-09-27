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27.09.2021 23:17
Рубрика: Спорт

Александр Овечкин вошел в число лучших игроков НХЛ за всю историю лиги

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 221(8572)
Совсем немного времени остается до старта регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Лучшие команды проводят тренировочные поединки, а вот коллеги из авторитетного журнала The Hockey News опубликовали список из 75 лучших игроков за всю историю НХЛ.

Первое место в списке ожидаемо занял великий Уэйн Гретцки. Вторым значится Бобби Орр, замкнул тройку лидеров Марио Лемье.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Из российских игроков выше остальных значится капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который занимает почетное восьмое место в данном рейтинге.

Отметим, что в первую десятку рейтинга из действующих игроков попали лишь Овечкин и форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, находящийся на пятой строчке.

Ну а пока Александр принимает поздравления его клуб "Вашингтон" провел контрольный поединок с "Бостоном" и уступил в серии буллитов со счетом 2:3.

В составе победителей забили Эрик Хаула и Джейк Дебраск, последний стал автором победного буллита. Российский защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов заработал коэффициент полезности "-1".

При этом стоит добавить, что голкипер Илья Самсонов, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не участвовали в матче, поскольку проводят индивидуальные тренировки.

Нельзя не сказать и о первом матче в истории клуба "Сиэтл Кракен", который одержал победу над "Ванкувером" - 5:3.

В составе клуба из Сиэтла, который в апреле этого года стал 32-м клубом в НХЛ, исторические шайбы забросили Райли Шихан (23-я минута), Джаред Макканн (29), Райан Донато (32) и Морган Гики (41, 55).

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин