Александр Овечкин вошел в число лучших игроков НХЛ за всю историю лиги

Первое место в списке ожидаемо занял великий Уэйн Гретцки. Вторым значится Бобби Орр, замкнул тройку лидеров Марио Лемье.
Из российских игроков выше остальных значится капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, который занимает почетное восьмое место в данном рейтинге.
Отметим, что в первую десятку рейтинга из действующих игроков попали лишь Овечкин и форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, находящийся на пятой строчке.
Ну а пока Александр принимает поздравления его клуб "Вашингтон" провел контрольный поединок с "Бостоном" и уступил в серии буллитов со счетом 2:3.
В составе победителей забили Эрик Хаула и Джейк Дебраск, последний стал автором победного буллита. Российский защитник "Кэпиталз" Дмитрий Орлов заработал коэффициент полезности "-1".
При этом стоит добавить, что голкипер Илья Самсонов, а также нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не участвовали в матче, поскольку проводят индивидуальные тренировки.
Нельзя не сказать и о первом матче в истории клуба "Сиэтл Кракен", который одержал победу над "Ванкувером" - 5:3.
В составе клуба из Сиэтла, который в апреле этого года стал 32-м клубом в НХЛ, исторические шайбы забросили Райли Шихан (23-я минута), Джаред Макканн (29), Райан Донато (32) и Морган Гики (41, 55).