Назван гонорар Петра Яна за победу на турнире UFC 267

Организаторы турнира UFC 267 раскрыли гонорары спортсменов. Россиянин Петр Ян, ставший временным чемпионом в легчайшем весе, заработал 282 тысячи долларов.

Больше всего заработали участники главного поединка турнира - поляк Ян Блахович и бразилец Гловер Тейшейра.

Несмотря на поражение, Блахович заработал 642 тысячи долларов. Тейшейра получил всего 432 тысячи.

Победивший Кори Сэндхагена россиянин Петр Ян, помимо титула временного чемпиона UFC, заработал 282 тысячи долларов.

Чуть меньше, 211 тысяч долларов, заработал за свой бой тяжеловес Александр Волков. Гонорар легковеса Ислама Махачева составил 131 тысячу долларов.