Новости

Газа в хранилищах Испании осталось на 43 дня 13:25
Студии в новостройках Москвы подорожали на полмиллиона за три месяца 13:24
Умер легендарный американский джазмен Пэт Мартино 13:16
Москалькова предложила разработать рекомендации по соцсетям для молодежи 13:12
Песков: Планы по поставкам газа в Европу после 8 ноября остаются в силе 13:10
Определить коронавирус поможет кружка-робот 13:00
Вышел трейлер первого эпизода сериала по сказкам Пушкина 12:59
Песков заявил об агрессивных тенденциях НАТО 12:56
Умер создатель "Суда народа" Стю Биллетт 12:45
В Подмосковье за похищенного человека требовали 30 тысяч долларов 12:42
Яровая предложила увеличить субсидирование льготных авиаперелетов 12:37
На бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд завели уголовное дело 12:36
Россияне при взрывах в Кабуле не пострадали 12:35
Почти 60 кандидатов в депутаты Болгарии оказались сотрудниками КГБ 12:35
Столичная прокуратура предостерегла от участия в несанкционированных акциях 4 ноября 12:33
Песков оценил перспективы контактов президентов России и США 12:33
Синоптики рассказали, когда рассеется "туман-молоко" над Москвой 12:32
Косачев: Спикеры парламентов Европы обсудят ситуацию с коронавирусом 12:29
Песков: Планы по наращиванию поставок газа в Европу после 8 ноября в силе 12:28
Песков назвал "вбросом" информацию о военных РФ на границе с Украиной 12:23
Вильфанд объяснил, почему туман в Москве является "радиационным" 12:20
Сотрудников МЧС переведут на усиленный режим работы в связи с праздниками 12:19
Назван гонорар Петра Яна за победу на турнире UFC 267 12:03
За полгода возбуждено более 500 дел о подделке сертификатов о вакцинации 11:57
Названа первая подлодка-штатный носитель ракет "Циркон" 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 12:03
Рубрика: Спорт

Назван гонорар Петра Яна за победу на турнире UFC 267

Текст: Максим Домчев
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Организаторы турнира UFC 267 раскрыли гонорары спортсменов. Россиянин Петр Ян, ставший временным чемпионом в легчайшем весе, заработал 282 тысячи долларов.

Больше всего заработали участники главного поединка турнира - поляк Ян Блахович и бразилец Гловер Тейшейра.

Несмотря на поражение, Блахович заработал 642 тысячи долларов. Тейшейра получил всего 432 тысячи.

Победивший Кори Сэндхагена россиянин Петр Ян, помимо титула временного чемпиона UFC, заработал 282 тысячи долларов.

Чуть меньше, 211 тысяч долларов, заработал за свой бой тяжеловес Александр Волков. Гонорар легковеса Ислама Махачева составил 131 тысячу долларов.

Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды