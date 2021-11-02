Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября

3 ноября, среда

"Матч ТВ"

17.40. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок в ОАЭ. Группа "В". Россия - Парагвай.

18.55. Гандбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - "Ростов-Дон".

20.30. Футбол. Лига чемпионов. Группа "D". "Реал" (Мадрид, Испания) - "Шахтер" (Украина).

22.45. Футбол. Лига чемпионов. Группа "B". "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания).

"Матч! Страна"

10.55. Регби. Суперлига. "Енисей-СТМ" (Красноярск) - "Динамо" (Москва).

12.50. Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг (бывший Кубок Федерации). Финальный турнир в Праге (Чехия). Группа "А". Россия - Франция.

18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде (в 25-метровом бассейне) в Казани.

"Матч! Футбол 1"

20.30. Футбол. Лига чемпионов. Группа "В". "Милан" (Италия) - "Порту" (Португалия).

22.45. Футбол. Лига чемпионов. Группа "А". "РБ Лейпциг" (Германия) - "ПСЖ" (Франция).

"Матч! Футбол 2"

22.45. Футбол. Лига чемпионов. Группа "D". "Шериф" (Молдавия) - "Интер" (Милан, Италия).

"Матч! Футбол 3"

22.45. Футбол. Лига чемпионов. Группа "С". "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды).

"Матч! Игра"

14.55. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Группа "А". Испания - Сенегал.

16.10. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Группа "А". ОАЭ - Португалия.

18.55. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Группа "В". Иран - Япония.

22.45. Футбол. Лига чемпионов. Группа "А". "Манчестер Сити" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия).

"Матч! Арена"

19.00. Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг. Группа "С". США - Испания.

"KHL ТВ"

13.50. Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. "Трактор" (Челябинск) - "Адмирал" (Владивосток).

16.45. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Амур" (Хабаровск).

19.20. Хоккей. КХЛ. "Сочи" - "Куньлунь Ред Стар" (Китай).

"KHL Prime"

16.15. Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) - "Йокерит" (Хельсинки, Финляндия).

18.50. Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Авангард" (Омск).

4 ноября, четверг

"Матч ТВ"

18.55. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Группа "В". Россия - Иран.

20.30. Футбол. Лига Европы. Группа "Е". "Локомотив" (Москва) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция).

22.45. Футбол. Лига Европы. Группа "С". "Лестер" (Англия) - "Спартак" (Москва).

"Матч! Страна"

18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.

21.55. Баскетбол. Евролига. Регулярный чемпионат. АСВЕЛ (Виллербанн, Франция) - УНИКС (Казань).

"Матч! Футбол 1"

20.35. Футбол. Лига Европы. Группа "В". "Монако" (Франция) - "ПСВ Эйндховен" (Нидерланды).

22.50. Футбол. Лига Европы. Группа "Е". "Марсель" (Франция) - "Лацио" (Рим, Италия).

"Матч! Футбол 2"

20.35. Футбол. Лига Европы. Группа "С". "Легия" (Варшава, Польша) - "Наполи" (Неаполь, Италия).

"Матч! Футбол 3"

20.35. Футбол. Лига Европы. Группа "Н". "Генк" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Лондон, Англия).

"Матч! Игра"

14.55. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Группа "В". Япония - Парагвай.

16.10. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Группа "А". Португалия - Испания.

17.40. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Группа "А". ОАЭ - Сенегал.

19.55. Баскетбол. Евролига. ЦСКА - "Фенербахче" (Стамбул, Турция).

"Матч! Арена"

12.30. Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг. Группа "В". Беларусь - Австралия.

19.00. Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг. Группа "D". Чехия - Швейцария.

"Матч! Боец"

15.00 - 18.00, 20.00 - 23.30. Бокс. Чемпионат мира в Белграде (Сербия). Полуфинальные бои.

"KHL ТВ"

16.45. Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва).

19.20. Хоккей. КХЛ. "Сочи" - "Куньлунь Ред Стар" (Китай).

"KHL Prime"

16.50. Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Металлург" (Магнитогорск).

5 ноября, пятница

Первый

17.35. Фигурное катание. Гран-при Италии в Турине. Женщины. Короткая программа.

"Матч ТВ"

05.30. Хоккей. НХЛ. "Сан-Хосе" - "Сент-Луис".

14.20. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Авангард" (Омск).

18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.

19.55. Бокс. Чемпионат мира. Финальные бои.

04.00 (в ночь с 5 на 6 ноября). Хоккей. НХЛ. "Эдмонтон" - "Нью-Йорк Рейнджерс".

"Матч! Страна"

14.55. Волейбол. Суперлига. Мужчины. "Локомотив" (Новосибирск) - "Белогорье" (Белгород).

"Матч! Футбол 1"

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Эмполи" - "Дженоа".

"Матч! Футбол 2"

22.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Ланс" - "Труа".

"Матч! Футбол 3"

22.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Майнц" - "Боруссия" (Менхенгладбах).

"Матч! Игра"

17.40. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Полуфиналы.

20.25. Баскетбол. Евролига. "Эфес" (Стамбул, Турция) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

"Матч! Арена"

12.30. Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг. Первый полуфинал.

19.00. Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг. Второй полуфинал.

"KHL ТВ"

16.15. Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) - "Трактор" (Челябинск).

"KHL Prime"

16.50. Хоккей. КХЛ. "Витязь" (Московская обл.) - ЦСКА.

20.20. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига, Латвия) - "Сочи".

"Матч! Боец"

16.00. Дзюдо. Турнир серии "Большого Шлема" в Азербайджане.

6 ноября, суббота

Первый

17.30. Фигурное катание. Гран-при Италии. Женщины. Произвольная программа.

"Матч ТВ"

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Динамо" (Москва) - "Краснодар".

18.55. Футбол. Чемпионат России. "Сочи" - ЦСКА.

21.00. Футбол. Чемпионат Германии. "РБ Лейпциг" - "Боруссия" (Дортмунд).

22.55. Футбол. Чемпионат Франции. "Бордо" - "ПСЖ".

"Матч! Страна"

18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.

22.55. Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Арсенал" (Тула) - "Уфа".

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Крылья Советов" (Самара) - "Химки".

"Матч! Футбол 1"

16.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Специя" - "Торино".

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Фиорентина".

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Кальяри" - "Аталанта".

"Матч! Футбол 3"

17.25. Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" - "Фрайбург".

"Матч! Игра"

16.25. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Матч за третье место.

17.55. Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Финал.

"Матч! Арена"

17.55. Теннис. Женщины. Кубок Билли Джин Кинг. Финал.

"KHL ТВ"

16.50. Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Динамо" (Минск, Беларусь).

19.20. Хоккей. КХЛ. "Куньлунь Ред Стар" (Китай) - "Сибирь" (Новосибирск).

"KHL Prime"

16.45. Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Автомобилист" (Екатеринбург).

20.20. Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Рига, Латвия) - "Сочи".

"Матч! Боец"

16.00. Дзюдо. Турнир серии "Большого Шлема" в Азербайджане.

20.00. Бокс. Чемпионат мира. Финальные бои.

7 ноября, воскресенье

"Матч ТВ"

13.40. Баскетбол. Единая лига. УНИКС (Казань) - ЦСКА.

16.25. Футбол. Чемпионат России. "Ростов" - "Рубин" (Казань).

18.30. Футбол. Чемпионат России. "Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва)..

21.45. Формула-1. Гран-при Мексики.

"Матч! Страна"

15.55. Баскетбол. Единая лига. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск).

18.25. Плавание. Чемпионат Европы на "короткой" воде.

"Матч Премьер"

13.55. Футбол. Чемпионат России. "Урал" (Екатеринбург) - "Зенит"(Санкт-Петербург).

18.55. Футбол. Чемпионат России. "Ахмат" (Грозный) - "Нижний Новгород".

"Матч! Футбол 1"

14.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Венеция" - "Рома".

16.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Сампдория" - "Болонья".

19.55. Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Верона".

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Интер".

"KHL ТВ"

14.15. Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа) - "Трактор" (Челябинск).

16.50. Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омск) - "Динамо" (Москва).

"KHL Prime"

16.50. Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург).

"Матч! Боец"

16.00. Дзюдо. Турнир серии "Большого Шлема" в Азербайджане.

Примечание: все указанные трансляции - в прямом эфире. Время начала московское. В программе возможны изменения и дополнения.