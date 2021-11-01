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Рубрика: Спорт

За шансы выйти в плей-офф "Зениту" нужно набирать очки против "Ювентуса"

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 249(8600)
Завтра вечером питерский "Зенит" проведет один из решающих матчей в Лиге чемпионов: команда Сергея Семака отправится в гости к "Ювентусу".
В первой встрече в Санкт-Петербурге "Зенит" пропустил в самой концовке и уступил "Ювентусу" - 0:1. Фото: РИА Новости В первой встрече в Санкт-Петербурге "Зенит" пропустил в самой концовке и уступил "Ювентусу" - 0:1. Фото: РИА Новости
В первой встрече в Санкт-Петербурге "Зенит" пропустил в самой концовке и уступил "Ювентусу" - 0:1. Фото: РИА Новости

В первой встрече этих команд на позапрошлой неделе российскому клубу не хватило всего нескольких минут, чтобы добиться ничьей. Уже в самой концовке благодаря голу Деяна Кулушевски "Старая синьора" вырвала победу, сделав большой шаг на пути к выходу из группы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
"Зенит" разгромил "Динамо" и упрочил лидерство в РПЛ

Совпадение или нет, но после выезда в Санкт-Петербурге "Ювентус", который Сергей Семак назвал машиной по зарабатыванию очков, начал сдавать: в трех турах итальянского первенства подопечные Массимилиано Аллегри набрали лишь одно очко. В последних двух поединках туринцы уступили с одинаковым счетом 1:2 - сначала дома "Сассуоло", затем на выезде "Вероне".

Неудивительно, что после таких провалов Аллегри решил, что называется, закрутить гайки: по информации СМИ, он закрыл команду на базе до субботы. Сделано это с целью обрести спокойствие на данном отрезке.

- Слова сейчас бессмысленны, мы в плохой ситуации. Нужно принять реальность: на данный момент "Ювентус" является середняком. Из этой ситуации можно выбраться, но надо проявить решимость и свои качества. Ребята должны понять, что футбол нашего клуба - не гарантия того, что мы обыграем команды из середины таблицы. Ни один гранд никогда не побеждал без уважения к сопернику. Нам нужно замолчать и упорно работать, чтобы вернуться на прежний уровень, - уверен Аллегри.

Аллегри, как и его футболисты, наверняка понимают важность предстоящего матча: в случае победы над "Зенитом" итальянский клуб гарантирует себе участие в плей-офф. Ну а питерцам, если они намерены дальше бороться за продолжение борьбы в Лиге чемпионов, желательно выигрывать или как минимум набрать одно очко.

Перед матчем с зенитовцами тренер итальянского суперклуба Массимилиано Аллегри закрыл команду на базе

- Нам не хватило концентрации в первом матче. "Ювентус" - команда, которой нельзя позволять такие вещи, как в эпизоде с пропущенным мячом. Мы дали им провести одну опасную контратаку, и они тут же забили. Это очень обидное поражение. Но "Зенит" по-прежнему думает об участии в плей-офф Лиги чемпионов. Будем бороться до конца и сделаем все возможное, - отметил полузащитник "сине-бело-голубых" Вильмар Барриос.

Надо сказать, что к выезду в Турин "Зенит" подходит в хорошем настроении: в двух предыдущих встречах подопечные Сергея Семака разгромили сначала "Спартак" (7:1), затем "Динамо" (4:1). Другой вопрос, что уровень Лиги чемпионов все же кардинально отличается от Премьер-лиги. Что, к слову, доказывают результаты наших команд в еврокубках.

- "Ювентус" был удачливее нас: мы свои моменты не реализовали, а соперник показал класс. К сожалению для "Зенита", никаких неожиданностей в нашей группе не происходит. Будем стараться, посмотрим, появятся ли у нас шансы навязать борьбу кому-то из лидеров, - заявил тренер питерской команды Сергей Семак.

В параллельном матче "Челси" отправится в гости к "Мальме". В первой встрече лондонцы разгромили шведов со счетом 4:0 и смогли оторваться от "Зенита" в турнирной таблице.

- У нас все хорошо получилось, потому что мы действовали с большой интенсивностью, выиграли множество единоборств. "Челси" потребовал от себя победу и заслужил ее. Мы очень рады, - рассказал наставник "Челси" Томас Тухель.

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости
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Досрочно выйти в плей-офф может "Бавария". Для этого мюнхенцам нужно обыграть на своем поле "Бенфику", которой они не оставили никаких шансов в поединке предыдущего тура (4:0). На данный момент в активе немецкого гранда девять очков, далее идут португальцы (четыре очка), "Барселона" (три) и киевское "Динамо", не набравшее пока ни одного балла.

Интересный матч предстоит в Италии, где "Аталанта", за которую выступает полузащитник национальной сборной России Алексей Миранчук, примет "Манчестер Юнайтед". Двумя неделями ранее бергамаски потерпели обидное поражение на "Олд Траффорд" (2:3), ведя по ходу встречи 2:0. Именно "красные дьяволы" занимают первое место в этой группе (шесть очков), далее идут "Аталанта" с испанским "Вильярреалом" (по четыре балла) и представителем Швейцарии "Янг Бойзом" (три).

Где будем смотреть

2 ноября, вторник

"Матч ТВ"

20.45. "Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия). Прямая трансляция.

23.00. "Ювентус" (Италия) - "Зенит" (Россия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

23.00. "Аталанта" (Италия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

23.00. "Динамо" Киев (Украина) - "Барселона" (Испания). Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

23.00. "Бавария" (Германия) - "Бенфика" (Португалия). Прямая трансляция.

Премьер-лига

Богатым на события получился 13-й по счету тур в российской Премьер-лиге (РПЛ). Судьба сразу нескольких встреч решилась в компенсированное время.

Прежде всего речь о матчах с участием "Спартака", ЦСКА и "Локомотива": "красно-белые" упустили победу над "Ростовом", пропустив на 95-й минуте (1:1), армейцы проиграли на выезде "Рубину" из-за гола в добавленное время (0:1), наконец, "железнодорожники" одолели "Нижний Новгород" благодаря автоголу на 94-й минуте (2:1).

Вторую подряд крупную победу одержал лидер чемпионата "Зенит": вслед за разгромом "Спартака" (7:1) последовал успешный матч с "Динамо" - 4:1. Благодаря этому успеху питерцы оторвались от конкурентов на пять очков (29 очков против 24 у "Локомотива" и "Сочи"). Далее в таблице идут "Динамо", ЦСКА (по 23 очка), "Краснодар" (21), "Крылья Советов", "Рубин" (по 19 очков).

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