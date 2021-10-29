Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отличился в центральном матче 13-го тура Премьер-лиги против "Динамо", забив третий мяч своей команды.

Дзюба отправил мяч в ворота Антона Шунина практически сразу после выхода на замену в концовке встречи и сделал счет 3:1. Этот гол стал знаковым 144-м для Артема в первенствах страны. Ему удалось обогнать экс-форварда волгоградского "Ротора" Олега Веретенникова и стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

Что касается конкретно нынешнего сезона, то на данный момент в 13 играх Дзюба забил семь мячей.