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25.10.2021 23:42
Рубрика: Спорт

"Зенит" выпустил футболки в честь разгрома "Спартака"

Текст: Елена Казьмина

Петербургский "Зенит" предложил болельщикам приобрести специальные футболки, посвященные разгромной победе над "Спартаком" в 12-м туре чемпионата России.

Фото: РИА Новости
Тренер "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке

На футболке изображено табло со счетом матча - 7:1.

Для "Спартака" это поражение стало крупнейшим за всю клубную историю в рамках чемпионата страны.

Первый тираж футболок был распродан в течение нескольких часов, сообщается в официальном Telegram-канале чемпионов России.

"Зенит" после 12-ти туров лидирует в РПЛ, набрав 26 очков. "Спартак", в свою очередь, располагается на седьмой строчке с 17-ю очками.

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