"Зенит" выпустил футболки в честь разгрома "Спартака"

Петербургский "Зенит" предложил болельщикам приобрести специальные футболки, посвященные разгромной победе над "Спартаком" в 12-м туре чемпионата России.

На футболке изображено табло со счетом матча - 7:1.

Для "Спартака" это поражение стало крупнейшим за всю клубную историю в рамках чемпионата страны.

Первый тираж футболок был распродан в течение нескольких часов, сообщается в официальном Telegram-канале чемпионов России.

"Зенит" после 12-ти туров лидирует в РПЛ, набрав 26 очков. "Спартак", в свою очередь, располагается на седьмой строчке с 17-ю очками.