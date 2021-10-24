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24.10.2021 22:56
Рубрика: Спорт

Тренер "Спартака" Руй Витория ответил на вопрос о возможной отставке

Текст: Артур Нанян (Санкт-Петербург)
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория не собирается уходить в отставку со своего поста. Об этом португалец заявил после крупного поражения от "Зенита" (1:7) в матче 12-го тура чемпионата России.

Фото: РИА Новости
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По словам Витории, "сложные моменты бывают у всех, и мужчина должен уметь их принимать". "Нельзя делать такие громкие заявления. Бывают такие эпизоды, и мужчина должен уметь справляться с ними", - отметил Витория.

Для "Спартака" это поражение стало крупнейшим за всю клубную историю в рамках чемпионата страны. Витория считает, что его команде была несфокусированна.

"Нужно признать это - сегодня очень грустный день. "Зенит" воспользовался нашими ошибками, вел свою игру. Мы были несфокусированны - вот основная причина случившегося. Нужно было быть агрессивнее, лучше в борьбе. "Спартак" пропустил три гола после угловых, уровень борьбы был недостаточным", - подытожил Руй.

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