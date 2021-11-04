Тренер ЦСКА поддержал вратаря "Спартака" Максименко

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко выступил в поддержку голкипера "Спартака" Александра Максименко, на которого в последнее время обрушилась волна критики.

Максименко после матча против "Зенита", в котором "Спартак" проиграл 1:7, уступил место основного голкипера Александру Селихову. На молодого талантливого вратаря обрушился шквал критики, но, по мнению Крамаренко, об этом стоит забыть.

"На мой взгляд, Александр - перспективный вратарь. Да, "Зенит" был силен, и в целом "Спартак" смотрелся слабо, поэтому говорить, что Максименко проиграл этот матч, неправильно. Да, он не выручил, да, где-то допустил ошибки, что может случиться с каждым, но это история. Не мне давать рекомендации, потому что там есть свои тренеры, но следует забыть эту игру. Дружеский и отцовский совет - забыть, перейти к работе и прогрессировать дальше. Он по-настоящему талантливый парень, имеющий прекрасные данные. Такое может случиться в карьере каждого", - цитирует Крамаренко "Матч ТВ".

Тренер вратарей ЦСКА добавил, что он полностью на стороне Максименко, а полосы неудач бывали и у таких великих вратарей, как Лев Яшин.

В четверг "Спартак" проводит матч Лиги Европы против английского "Лестера" и пока наставник команды Руй Витория не объявлял о том, кто же займет место в воротах красно-белых.