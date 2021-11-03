Витория заявил, что у "Спартака" будет другая стратегия против "Лестера"

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория накануне матча Лиги Европы против "Лестера" заявил, что у его команды будет другая стратегия на эту встречу, чем в первом матче в Москве.

В четверг поздно вечером "Спартак" проведет матч четвертого тура Лиги Европы. На выезде команда Руя Витории сыграет с английским "Лестером", которому уступила дома 3:4, ведя по ходу встречи 2:0.

Португальский тренер "Спартака" заявил, что выводы из того поражения были сделаны.

"Мы знаем, что мы сделали не так в матче с "Лестером", у нас будет другая стратегия на этот матч. Нам необходимо быть сконцентрированными, уделить внимание мелким деталям. На таком уровне именно детали могут иметь решающее значение", - приводит ТАСС слова португальца.

Он также добавил, что после матча с "Ростовом" в команде не самая хорошая атмосфера, но все сконцентрированы на предстоящей встрече с "Лестером". Витория также добавил, что не исключено возвращение в состав восстановившегося после травмы Наиля Умярова.