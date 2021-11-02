Новости

Около "Москва-Сити" просел грунт, движение транспорта перекрыто 00:09
В "Динамо" ожидают решения РФС и РПЛ о проведении матча с "Краснодаром" 02.11.2021
В "Спартаке" отреагировали на новость о продаже акций владельцам "Мансити" 02.11.2021
В РПЦ призвали конфессии вместе бороться с суррогатным материнством 02.11.2021
Умер актер Дмитрий Гуменецкий из сериала "Бригада" 02.11.2021
Дзюба не попал в стартовый состав на матч против "Ювентуса" 02.11.2021
В Москву возвращаются 15 перенаправленных в Нижний Новгород рейсов 02.11.2021
Совладелец "Москапстроя" заочно арестован по делу о крупном мошенничестве 02.11.2021
ЦИК Болгарии аннулировал неприкосновенность кандидату в президенты 02.11.2021
В Греции непривитых перестанут пускать в магазины и банки 02.11.2021
Посольство РФ: "Газпром" увеличил поставки по выгодным для Болгарии ценам 02.11.2021
МИД РФ: Россия и ЕС вскоре могут взаимно признать ковидные сертификаты 02.11.2021
Facebook решила отказаться от системы распознавания лиц пользователей 02.11.2021
Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве на сумму 2 млн долларов 02.11.2021
Росавиция создала оперативный штаб в нижегородском аэропорту 02.11.2021
Роспотребнадзор назвал незаконной отмену заказов Ozon из-за сбоя 02.11.2021
РАНХиГС укрепляет свои позиции на рынке консалтинговых услуг 02.11.2021
Министр обороны Украины подал в отставку 02.11.2021
Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии Украине 02.11.2021
Патриарх: Пандемия - время кризиса, а в кризисе обнаруживается правда 02.11.2021
Чем манит любителей искусства музей Марка Шагала в Витебске 02.11.2021
Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции в Глазго 02.11.2021
Wizz Air: Пассажиры рейса Будапешт - Москва улетят в столицу в среду 02.11.2021
ФАС назвала способ по сдерживанию цен на авиакеросин 02.11.2021
Российские теннисистки обыграли Канаду в Кубке Билли Джин Кинг 02.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 23:06
Рубрика: Спорт

В "Спартаке" отреагировали на новость о продаже акций владельцам "Мансити"

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Владельцы английского футбольного клуба "Манчестер Сити" выразили желание приобрести 20% акций футбольного клуба "Спартак". Об этом стало известно во вторник. Сообщается, что в Москву прибыли три представителя арабской компании City Football Group, которой принадлежит "Ман Сити". Они намерены купить 20% акций российского клуба, уже изучили стадион и базу, а также провели встречу с руководителями клуба.

Фото: Мелани Дюшен / РИА Новости
Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве на сумму 2 млн долларов

Сообщается о том, что подобная сделка может стать взаимовыгодной для обеих сторон. Тем более, что один из флагманов российского футбола в последнее время переживает далеко не лучшие времена.

Впрочем, в "Спартаке" пока эту информацию не подтвердили. Член совета директоров клуба Кирилл Клейменов заявил, что ему ничего не известно об этом.

"Не знаю, кто про это говорит. Обращайтесь к тому, от кого пришла эта информация. Я ничего про это не знаю", - приводит его слова Sport24.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"