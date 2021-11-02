В "Спартаке" отреагировали на новость о продаже акций владельцам "Мансити"

Владельцы английского футбольного клуба "Манчестер Сити" выразили желание приобрести 20% акций футбольного клуба "Спартак". Об этом стало известно во вторник. Сообщается, что в Москву прибыли три представителя арабской компании City Football Group, которой принадлежит "Ман Сити". Они намерены купить 20% акций российского клуба, уже изучили стадион и базу, а также провели встречу с руководителями клуба.

Сообщается о том, что подобная сделка может стать взаимовыгодной для обеих сторон. Тем более, что один из флагманов российского футбола в последнее время переживает далеко не лучшие времена.

Впрочем, в "Спартаке" пока эту информацию не подтвердили. Член совета директоров клуба Кирилл Клейменов заявил, что ему ничего не известно об этом.

"Не знаю, кто про это говорит. Обращайтесь к тому, от кого пришла эта информация. Я ничего про это не знаю", - приводит его слова Sport24.