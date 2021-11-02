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02.11.2021 20:57
Рубрика: Спорт

Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве на сумму 2 млн долларов

Текст: Максим Домчев
Фото: Мелани Дюшен / РИА Новости Фото: Мелани Дюшен / РИА Новости
Фото: Мелани Дюшен / РИА Новости

Бывшие президенты Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций Йозеф Блаттер и Мишель Платини обвиняются в мошенничестве на сумму 2 миллиона долларов.

Фото: кадр YouTube
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Во вторник Блаттеру и Платини были предъявлены обвинения со стороны федеральной прокуратуры Швейцарии. Следствие считает, что бывший руководитель ФИФА провел незаконную выплату Платини около 2,2 миллионов долларов.

Платини на протяжении четырех лет работал консультантом Блаттера и за это получал по 300 тысяч швейцарских франков ежегодно. После того, как он отработал 8 лет, Платини заявил, что организация должна ему 2 млн франков, которые были переведены в 2011 году.

Как сообщила прокуратура, существуют подозрения, что выплата была проведена безосновательно. По мнению обвинения, оба участника событий совершили правонарушение. Все доводы будут представлены в суд.

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