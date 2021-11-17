УНИКС разгромил лидера Евролиги

Казанский УНИКС на своем паркете итальянский "Милан", который приехал в ранге лидера регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги - 97:71.

Как и в последних матчах, главным оружием хозяев стала "железобетонная" защита. Итальянцы удивительным образом провалили подбор: в нападении "Милан" сделал лишь один подбор за всю игру, а всего - 14, что очень мало. Лишь в четвертой, заключительной четверти, которую подопечные Этторе Мессины уже начинали с отставанием более 20 очков (49:71), им удалось перешагнуть отметку в 17 набранных очков.

Ну и УНИКС здорово сыграл в атаке. Так много казанцы в этой Евролиге еще не набирали. Особенно хозяевам удавались атаки издалека. Команда Велимира Перасовича реализовала почти половину бросков из-за трехочковой дуги (14 из 29, 48,3%). Самыми результативными у хозяев стали Джон Браун, который ни разу не промахнулся со средней дистанции (7 из 7, 19 очков), Айзея Кэнан (6 из 8 трехочковых, 22 очка) и Джерри О"Майо (20 очков).

Добавим, что "Милан" потерпел всего лишь второе поражение в сезоне с учетом всех турниров, в которых он выступает. Ну а УНИКС выиграл четвертый матч из последних пяти.