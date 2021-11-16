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16.11.2021 17:29
Рубрика: Спорт

Баскетбольная Единая лига назвала сборную игровой недели

Текст: Илья Трисвятский
В баскетбольной Единой лиге назвали символическую пятерку очередной игровой недели регулярного сезона. В сборную тура вошли кандидат в нашу национальную команду текущего созыва Антон Астапкович (БК "Нижний Новгород") и спортсмен из Республики Беларусь Артем Параховский, выступающий за "Парму" (Пермские край).
Белорусский центровой "Пармы" Артем Параховский установил рекорд сезона по подборам - 15. Фото: VTB League/flickr.com Белорусский центровой "Пармы" Артем Параховский установил рекорд сезона по подборам - 15. Фото: VTB League/flickr.com
Белорусский центровой "Пармы" Артем Параховский установил рекорд сезона по подборам - 15. Фото: VTB League/flickr.com

Вот полный состав сборной игровой недели чемпионата Единой лиги ВТБ. Защитники - Адас Юшкявичюс (Литва; "Парма"), Дариус Томпсон (США; "Локомотив-Кубань", Краснодар). Форварды - Антон Астапкович (БК "НН"), Марио Хезонья (Хорватия; УНИКС, Казань). Центровой - Артем Параховский (Республика Беларусь; "Парма").

Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Известны все пары 1/4 финала Кубка России по баскетболу

Все четыре матча тура прошли в формате "российские клубы против зарубежных". Общий счет противостояния 4-0 в пользу наших команд. Результаты: БК "НН" - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 72:65, "Зелена-Гура (Польша) - "Локомотив-Кубань - 90:98, УНИКС - "Астана" (Казахстан) - 71:59, "Калев" (Эстония) - "Парма" - 53:80. Свободны от игры были питерский "Зенит", ЦСКА, саратовский "Автодор" и "Енисей" (Красноярск).

Интернациональный турнир, как и предсказывал недавно президент Лиги Сергей Кущенко, продолжает изобиловать неожиданными сюжетными поворотами. На этот раз наиболее яркий пример - разгромная гостевая победа "Пармы" в матче, завершавшем игровую неделю. Потерпевший болезненное поражение "Калев" в октября на выезде взял верх над нижегородцами, затем дома суперсенсационно огорчил ЦСКА с разницей в 11 очков, а после лишь в овертайме уступил на минском паркете. Казалась бы, команда из Таллина на ходу, ничто не предвещало фиаско при своих болельщиках.

Однако "Парма", прибывшая в Эстонию с грузом из трех поражений кряду, выдала феерический матч, причем были установлены два рекорда сезона по подборам - командный и персональный. Пермяки 51 раз выиграли у соперника борьбу за отскок мяча под щитами, лично у Параховского 15 таких действий. Предыдущие достижения принадлежали нижегородцу Астапковичу (13 в этом же туре, но двумя днями ранее), ЦСКА и "Калеву" (по 46 во встречах с минчанами).

Фото: Михаил Синицын
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- В этом матче я увидел лицо команды. Именно то, что ожидаю видеть на протяжении всего сезона. Мы были достаточно агрессивны и отлично поработали в обороне, контролировали щит и подборы, - сказал главный тренер "Пармы" Казис Максвитис.

В ноябре в Единой лиге будет проведена еще только одна игра: 21-го числа "Енисей" принимает "Автодор". Сборная России уже будет в процессе подготовки к матчам квалификации ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге против Италии (26-го) и Исландии (29-го).

Пока же в зону плей-офф входят: УНИКС - 6 побед и 1 поражение, "Зенит", "Автодор" - по 4-1, ЦСКА, БК "НН", "Локо" - по 4-2, "Астана", "Парма" - по 2-3. В отстающих: "Калев" (2-5), "Енисей" (1-3), "Зелена-Гура" (1-6) и "Цмоки-Минск" (1-6).

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