Известны все пары 1/4 финала Кубка России по баскетболу

В розыгрыше Кубка страны среди мужских команд, проводимом под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), уже известны все пары четвертьфинала.

Главная особенность турнира - запрет на выступление иностранцев, хотя в чемпионате России они за свои команды играют. В нынешнем соревновании принимают участие клубы Суперлиги, представителей Единой лиги из-за плотного международного и внутреннего календаря нет, но и без них здесь хватает известных личностей. Как уже с опытом выступлений за сборную России, так и новых кандидатов на вхождение в ее боевой состав.

Например, участники чемпионата мира-2019 в Китае Григорий Мотовилов ("Темп-СУМЗ-УГМК", Ревда) и Андрей Сопин ("Руна", Москва) помогли своим командам успешно преодолеть стадию 1/8 финала.

Но есть и те, кто задействовал в своих рядах кандидатов в национальную дружину на предстоящие в конце ноября матчи отбора на ЧМ-2023, но минувший раунд преодолеть не смог. Это "ЦОП-Локомотив-Кубань" с Андреем Мартюком и Владиславом Емченко, ЦСКА-2 с Александром Хоменко и Филиппом Гафуровым.

В четвертьфиналах встретятся: "Уфимец" - "Руна", "Уралмаш" (Екатеринбург) - "Самара", "Купол-Родники" (Ижевск) - "Темп-СУМЗ-УГМК", "Новосибирск" - МБА (Москва). По предварительному расписанию первые матчи состоятся 20 ноября, ответные игры пройдут 11 декабря.

Интересно, что в последние пять сезонов почетный трофей выигрывали разные клубы - "Новосибирск", "Локомотив-Кубань" (Краснодар), "Парма" (Пермский край), "Самара" и действующий владелец приза "Темп-СУМЗ-УГМК".