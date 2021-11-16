В РФС прокомментировали слова Карпина о возможной отставке

В Российском футбольном союзе отреагировали на высказывание главного тренера национальной команды Валерия Карпина о возможной отставке.

На фоне высказывания главного тренера сборной России Валерия Карпина о возможном уходе со своего поста перед стыковыми матчами за право выступить на чемпионате мира 2022 года в РФС напомнили о том, что контракт наставника команды автоматически продлен после того, как команда заняла второе место в группе.

"Позиция РФС по контракту главного тренера национальной сборной основывается на том, что соглашение, заключенное с главным тренером и тренерским штабом, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации в случае выхода национальной сборной в стыковые матчи за право принять участие в чемпионате мира, что и произошло по итогам игры в Хорватии", - заявили в пресс-службе РФС "Чемпионату".

Контракт Карпина с национальной командой истекает не ранее 21 марта 2022 года.

В понедельник Карпин заявил о том, что не исключает своего ухода с поста. В заключительном матче отборочного турнира россияне уступили на выезде Хорватии - 0:1, лишившись шансов на прямое попадание на ЧМ-2022. Теперь 26 ноября состоится жеребьевка стыковых матчей. Для поездки в Катар необходимо будет одержать две победы.