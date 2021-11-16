Министр спорта прокомментировал слова Карпина о возможной отставке

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о возможном уходе с этого поста.

На YouTube-канале "Коммент.Шоу" наставник национальной команды завил о том, что может покинуть этот пост до проведения стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Олег Матыцин отметил, что Карпин и его штаб проделали успешную работу.

"Каждый человек имеет право на выражение своих мыслей и планов на будущее. С уважением отношусь к любому мнению любого человека. Есть РФС, есть экспертное сообщество. Я считаю, что проделана достаточно успешная работа им и тренерским штабом", - приводит слова министра ТАСС.

Глава Минспорта РФ добавил, что в ведомстве будут ждать, какое решение в итоге будет принято.