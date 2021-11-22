Фетисов назвал безобразием уход Ларионова из молодежной сборной

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что уход Игоря Ларионова с поста главного тренера молодежной сборной России - это безобразие.

В октябре Ларионов был назначен на пост главного тренера олимпийской сборной России, а его место в молодежной команде занял Олег Браташ.

"Безобразие, что в нашем хоккее происходит такое отношение к легендам. Это беспредел. Человек пришел, чтобы помочь и поддержать. Это какая-то безответственность, неуважение к людям, которые пришли помочь, а им не дали поработать. Я сразу понимал, куда Игорь вписался, и хотел это предупредить. Ларионов настолько уважаемый человек в мировом хоккее, и вот так к нему относиться… Это безобразие", - приводит слова Фетисова РИА Новости.

Под руководством Ларионова молодежная сборная России по хоккею заняла четвертое место на чемпионате мира в 2021 году, проиграв в матче за бронзу команде Финляндии. Также Ларионов входил в тренерский штаб национальной сборной.