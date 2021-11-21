Хоккейному "Динамо" 22 ноября исполняется 75 лет

Первый и последний чемпион СССР по хоккею с шайбой, один из самых титулованных отечественных клубов московское "Динамо" 22 ноября празднует свое 75-летие. Об истории и перспективах прославленного клуба в интервью "Российской газете" рассказал Аркадий Ротенберг, председатель Высшего совета хоккейного клуба "Динамо" и председатель правления Федерации хоккея России.

Аркадий Ротенберг любит хоккейи сам часто выходит на лед. Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Аркадий Романович, насколько 22 ноября является важным днем для вас?

Аркадий Ротенберг: Особый день. 75 лет назад родилось не только "Динамо", но и хоккей в нашей стране. В воскресенье на нашей арене мы сыграли товарищеский гала-матч, после которого наградили игроков и тренеров наших команд памятными медалями. Разумеется, отдельно отметим наших ветеранов, которые ковали славу динамовского хоккея. Список имен просто заоблачный. К юбилею будет выпущен фильм под названием "Матч длиною в 75 лет" о нашем клубе. Нам есть чем поделиться, нам есть что рассказать всем, кто любит хоккей. От себя лично хочу поздравить всех ветеранов, наших легенд, а также игроков, тренерский штаб, персонал и, конечно, болельщиков с этим замечательным праздником. Благодаря вам все эти 75 лет проходят под знаком движения вперед. Так и гласит лозунг московского "Динамо": "Наша сила в движении!". Желаю всем нам двигаться в правильном направлении!

Вы уже много лет курируете московское "Динамо". Почему выбор пал именно на этот клуб?

Аркадий Ротенберг: Стоит начать с того, что я большой фанат хоккея. Люблю игру и сам часто выхожу на лед. "Динамо" всегда было и остается символом нашего хоккея. Принято считать, что главным именем хоккея советского периода был Анатолий Владимирович Тарасов. Но на самом деле динамовский тренер Аркадий Иванович Чернышев является тем, кто подарил нам этот вид спорта. Именно он организовал хоккейный клуб "Динамо", который стал первым чемпионом страны. Вклад Аркадия Чернышева в настоящее нашего хоккея неоценим. Чернышев не просто стал отцом-основателем "Динамо", но и зародил настоящую преемственность. Многие лучшие отечественные игроки и тренеры так или иначе прошли динамовскую школу.

А кто ваш любимый хоккеист из тех, чьей игрой вы наслаждались в свое время?

Аркадий Ротенберг: Период моей юности - это время, когда блистала легендарная "Красная машина". Моим кумиром являлся Александр Мальцев. Великолепный хоккеист и блестящий человек. Горд, что знаком с Александром Николаевичем. Тем не менее не стоит забывать и других потрясающих хоккеистов. Виталий Давыдов, Валерий Васильев, Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов - все эти имена, на которые мы смотрели и равнялись. Более того, все эти игроки в будущем стали большими тренерами. Это говорит об уникальности динамовского движения. Ни один клуб страны не может похвастаться таким. Как не сказать об Александре Овечкине? Коренной динамовец. Лучший игрок нашего времени сейчас гонится за вечным рекордом Гретцки. У него все получится, я не сомневаюсь.

Александр Мальцев Фото: Вячеслав Ун Да-син / ТАСС

Московское "Динамо" сегодня - это..?

Аркадий Ротенберг: Продолжатели славных традиций. Задача у "Динамо" только одна - кубок. С нас берут пример не только команды Континентальной хоккейной лиги, но и зарубежные коллективы. Современный менеджмент в хоккее - это набор игроков под определенную схему и задачи. У нас есть одно большое отличие. Мы воспитываем игроков под свои схемы и задачи и дарим миру новых больших звезд.

Как вы оцените выступление "Динамо" в нынешнем сезоне?

Аркадий Ротенберг: Оценю как рабочее. Команда здорово начала сезон. Но потом немного сломалось что-то, но уверен, что тренерский штаб справится. Точнее, он уже справляется. Травмы также помешали показывать стабильно высокий уровень. Время сложное. Почти все игроки переболели всем известным вирусом. И у каждого есть свои изменения в плане физической подготовки. Не всегда получается держать команду на пике формы. Поэтому на неудачный отрезок в октябре смотрю спокойно. Да и нет поводов для переживаний. "Динамо" идет в лидерах, молодые игроки растут. У них созданы все условия, чтобы стать большими профессионалами и звездами мирового хоккея.

Вызов игроков в сборную России по хоккею - целиком и полностью прерогатива тренерского штаба

В апреле "Динамо" сменило главного тренера. Какое участие вы в этом принимали?

Аркадий Ротенберг: Непосредственное. Для того чтобы назначить того или иного тренера, надо понимать, чего мы хотим. После этого уже подбирать кандидатов. Я против изменений на ходу и против резких движений. Руководителям клуба была поставлена задача подготовить список тех специалистов, кто подходит под наш вектор. Безусловно, это работа на долгую перспективу. Команда и система не строятся за месяц или два. Некоторым не хватает и сезона. Но если есть поступательное движение, то тренеру нужно давать работать. Мы остановились на кандидатуре Алексея Кудашова. Как игрок, он поработал под руководством Владимира Юрзинова, Зинэтулы Билялетдинова, Олега Знарка. Знает, как создается коллектив, который не просто будет штамповать победы, но и помогать молодым хоккеистам расти. Владимир Владимирович Юрзинов сказал такую фразу: "Кудашов сейчас не столько тренирует, сколько строит вокруг себя". Это то, что мы хотим. Чтобы каждый в "Динамо" знал свою роль и был частью механизма. Неважно, речь идет о команде КХЛ, МХЛ, спортшколы или офиса клуба.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Раньше тренер был суровой фигурой, которую игроки боялись и уважали. Какой Алексей Кудашов в работе?

Аркадий Ротенберг: Сейчас главному тренеру важно чувствовать игрока. Неизвестно чего больше должно быть в наставнике - тренера или психолога. К каждому члену команды нужен отдельный подход. Есть же люди, которые при первой критике тренера начинают трястись и дальше вообще ничего не могут сделать. С кем-то нужно быть построже. Мы все люди и все мы разные. В этом и есть суть командного спорта. Из разных деталей собрать единый механизм, чтобы не скрипел и не требовал дополнительного внимания.

Вам нравится хоккей в исполнении команды "Динамо" под руководством Алексея Кудашова?

Аркадий Ротенберг: Не всегда. Однако, как я раньше говорил, нельзя весь чемпионат пройти без спадов. В "Динамо" есть игроки, вокруг которых строится игра: Вадим Шипачев, Оскар Линдберг, Вячеслав Войнов. Они должны тащить команду за собой. Я вижу то, что хочет им привить тренерский штаб. Тут очень важное уточнение - именно тренерский штаб. В нем собраны единомышленники. Они знают, чего хотят, и они друг друга дополняют. У них четко распределены роли, и это хорошее качество для нынешних реалий. Раньше в "Динамо" Зинэтула Билялетдинов работал и помощником в главной команде, и был сам главным тренером во второй команде, где была кузница молодых кадров. Сейчас такое представить невозможно. Время другое. Нравится нам или нет, но нам стоит это принять. Технологии не стоят на месте, методики - тоже, а значит, и хоккей развивается. Роли помощников тренера сильно возросли, а значит, когда мы говорим про Алексея Кудашова, то мы ставим знак "равно" перед фразой "тренерский штаб".

Вы часто заходите в раздевалку команды?

Аркадий Ротенберг: Очень редко. Раздевалка - святая святых. Тем, кто не работает на командный результат, там делать нечего. Если мне нужно будет встретиться с командой, я лучше найду другой способ. Знаю, что многие руководители проводят собрания после побед или перед важными матчами. В раздевалке "Динамо" все без заходов должны понимать, зачем они в ней собрались. Да, и когда приезжаю на игры, очень хочется переключиться и насладиться хорошей игрой на нашей потрясающей арене.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Вы упомянули про вектор клуба. В чем он заключается?

Аркадий Ротенберг: В подготовке собственных кадров и завоевании трофеев. Развитие молодежи - это системный процесс. Игрок с самого детства должен знать, как играют все команды под названием "Динамо". Переходя на ступеньку выше, юный хоккеист не должен переучиваться играть так или иначе. Все истории, когда игрок до 15 лет играл в нападении, а потом вдруг стал вратарем, мне не по душе. Это говорит об отсутствии системности и понимания того, зачем все это делается. Молодой игрок, попадая в команду мастеров, должен знать, что от него будет требоваться. Также и тренеры должны знать сильные и слабые стороны хоккеиста заранее. Перегибать тоже нельзя. В "Динамо" сейчас зажигается новая звезда - Дмитрий Рашевский. Его никто не знал толком до этого сезона. Просто парень из Петербурга использовал шанс тогда, когда рядом с ним оказались опытные и мастеровитые партнеры. Он взял от них лучшее и сегодня по праву является одним из лидеров в команде. Поэтому нельзя бездумно набивать состав молодежью. Опытные игроки всегда нужны. Иначе подсказывать некому будет.

Какие планы у хоккейного "Динамо" на перспективу?

Аркадий Ротенберг: Мы хотим, чтобы в регионах было больше динамовских филиалов. Как бы это ни банально звучало, но вдали от столицы полно талантливых пацанов, которые попросту не получают должного внимания. Отсутствие инфраструктуры - большая проблема. Ее начали решать, но не везде. "Динамо" работает над тем, чтобы таланты получали возможность расти. У нас есть несколько филиалов в Подмосковье и даже в Липецке. Планируем и дальше создавать все условия мальчишкам. Лучшие будут приглашаться в Москву. У нас есть детский интернат, где дети живут и их полностью обеспечивают. Хоккей не должен идти во вред образованию. Это важно.

В феврале в Пекине пройдет зимняя Олимпиада. Как вы отнеслись к тому, что главный тренер московского "Динамо" поедет на Игры в составе тренерского штаба?

Аркадий Ротенберг: Только положительно. Работа на главном хоккейном соревновании последних четырех лет - это большой опыт. Также это признание своего рода. Я считаю, что Алексей Николаевич заслужил эту должность. Убежден, что этот неоценимый опыт "Динамо" только поможет. Да и не только нам. Всему российскому хоккею он поможет. Мы хотим, чтобы помимо клубов сильнее становилась и наша сборная. Мы давно не играли в сильнейших составах. Это будет захватывающе.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Не боитесь, что, оставшись без главного тренера, на месяц в подготовке команды что-то сломается?

Аркадий Ротенберг: Тренерский штаб московского "Динамо" - единый организм. Каждый знает, что нужно сделать, чтобы достичь желаемой цели. Пауза на Олимпиаду, по сути, обнулит все то, что было до этого. Можно плохо играть весь чемпионат, но грамотно подойти к решающей стадии. А можно хорошо играть и затем провалиться весной. Игроки уйдут в небольшой отпуск. Отдохнут, проведут почти еще одну предсезонку. После этого начнут борьбу за Кубок Гагарина. Опасений за наш тренерский штаб ни у кого нет. Полный кредит доверия каждому представителю команды Кудашова.

На ваш взгляд, кто из "Динамо" мог бы попасть на Олимпиаду-2022?

Аркадий Ротенберг: Вызов игроков в сборную - целиком и полностью прерогатива тренерского штаба.