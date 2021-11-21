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Рубрика: Спорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Катара "Формулы-1"

Текст: Артур Нанян
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Катара.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Вторым финишировал представитель Нидерландов Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), замкнул тройку лидеров испанец Фернандо Алонсо ("Альпин"). Россиянин Никита Мазепин ("Хаас") стал последним, заняв 18-ю строчку. Отметим, что Ферстаппен получил штраф за игнорирование желтых флагов во время квалификации и стартовал с седьмой позиции.

В общем зачете чемпионата мира лидерство по-прежнему сохраняет Ферстаппен (351,5 очка). Вторым идет Хэмилтон (343,5), третьим - представитель Финляндии Валттери Боттас ("Мерседес", 203 очка). Предпоследний 21-й этап чемпионата мира "Формулы-1" пройдет с 3 по 5 декабря в Саудовской Аравии.

Спорт Формула-1