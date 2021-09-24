Видео: Хэмилтон сбил механика команды на Гран-при России

Во время одной из остановок в боксах на Гран-при России семикратный чемпион мира по автогонкам в "Формуле-1" Льюис Хэмилтон сбил с ног одного из механиков своей команды.

Инцидент произошел в пятницу во время тренировочных заездах на автодроме в Сочи. Семикратный чемпион мира Хэмилтон заезжал на пит-лейн и немного не рассчитал торможение, из-за чего сбил с ног механика, который должен был приподнимать переднюю часть болида домкратом.

Как сообщается, механик избежал серьезных повреждений. В Twitter "Формулы-1" опубликовано видео этого момента.

Ouch*



A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 - but no serious injuries 😮#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8 — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

По итогам тренировочных заездов Хэмилтон показал в пятницу второй результат, уступив своему партнеру по команде финну Валттери Боттасу.