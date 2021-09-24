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24.09.2021 19:11
Рубрика: Спорт

Видео: Хэмилтон сбил механика команды на Гран-при России

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Во время одной из остановок в боксах на Гран-при России семикратный чемпион мира по автогонкам в "Формуле-1" Льюис Хэмилтон сбил с ног одного из механиков своей команды.

Фото: Peter Kohalmi / AFP
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Инцидент произошел в пятницу во время тренировочных заездах на автодроме в Сочи. Семикратный чемпион мира Хэмилтон заезжал на пит-лейн и немного не рассчитал торможение, из-за чего сбил с ног механика, который должен был приподнимать переднюю часть болида домкратом.

Как сообщается, механик избежал серьезных повреждений. В Twitter "Формулы-1" опубликовано видео этого момента.

По итогам тренировочных заездов Хэмилтон показал в пятницу второй результат, уступив своему партнеру по команде финну Валттери Боттасу.

Спорт Формула-1 РГ-Видео Гран-при "Формулы-1" в Сочи