В Сочи стартует восьмой по счету Гран-при России "Формулы-1"

В Сочи стартует восьмой по счету Гран-при России в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе "Формулы-1". В пятницу состоятся первая и вторая тренировочные сессии, в субботу - третья тренировочная сессия и квалификация, по итогам которой определится стартовая решетка на воскресную гонку.

С оглядкой на всевозможные ограничения, связанные с коронавирусом, которые в той или иной степени действуют в "Королевских гонках", можно сказать, что российским болельщикам повезло. Во-первых, зрителей будет много: организаторы согласовали половину от общей вместимости трибун. Билеты давно раскуплены. Во-вторых, "Формула-1" одобрила живую прогулку по "святая святых" трассы, пит-лейн, месту, где располагаются боксы (гаражи) команд. В прошлом году эта прогулка была виртуальной, а, например, на предыдущем Гран-при в итальянской Монце доступ на пит-лейн получили только обладатели билетов в элитный Puddock Club. Сейчас же туда сможет попасть любой желающий, надо всего лишь попасть в число первых трех тысяч зарегистрированных болельщиков. Ну и традиционная развлекательная программа никуда не денется. Будут драйв шоу и звезды на концертных площадках, и много другого.

Со спортивной точки зрения сочинский Гран-при выглядит многообещающе. Начнем с того, что зрелища будет много. Впервые в этом сезоне этап "Формулы-1" пройдет в одни сроки с этапами младших серий "Формулы-2" и "Формулы-3". Всего семь гонок за субботу и воскресенье! "Формула-1", разумеется, - кульминация действа на олимпийском парке. Тем более в этот раз чемпионат приехал в Россию в самом разгаре. Между лидером нидерландцем Максом Ферстаппеном, выступающим за "Ред Булл", и его главным преследователем британцем Льюисом Хэмилтоном из немецкого "Мерседес" всего пять очков разницы в общем зачете (226,5 балла против 221,5). Напомним, в Монце оба пилота не смогли закончить гонку из-за столкновения друг с другом, причем виновником инцидента был признан Ферстаппен. Как следствие, неважно, на какой позиции голландец квалифицируется на воскресенье: в качестве наказания он в любом случае будет отодвинут на три позиции.

Впрочем, в "Ред Булл" не сильно расстраиваются по этому поводу. В Олимпийском парке есть прямые, где разогнаться, а Макс уже показывал в Сочи искусство обгона в 2018 году, когда с последнего места в кратчайшие сроки прорвался на второе. Правда, есть еще одно но. Как метко выразился руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер, "Гран-при России - это цитадель "Мерседеса". За семь предыдущих лет "Мерседес" еще никому не отдавал в Сочи пресловутую пальму первенства. Четырежды здесь лучшим был Льюис Хэмилтон, дважды финн Валттери Боттас (в том числе в прошлом году) и один раз - немец Нико Росберг. Непредсказуемости разборкам фаворитов наверняка добавит погода: синоптики обещают дождливые выходные.

Наконец, будет за кого поболеть в Олимпийском парке и российским болельщикам. В "Формуле-3" гоняется Александр Смоляр, в "Формуле-2" - Роберт Шварцман. Что касается "Формулы-1", за американский "Хаас" на пару с немцем Миком Шумахером выступает наш Никита Мазепин. Пока Мазепин идет в общем зачете последним. Как сказал руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер, "конечно, сейчас он не сражается за титул, как условный Макс Ферстаппен, так что толпы его фанатов будут не такими большими, как у Макса в Нидерландах. Однако я уверен, что у Никиты в России много болельщиков".

Кстати, именно в Сочи Штайнер намерен объявить о новых контрактах как с Мазепиным, так и с Шумахером на следующий сезон, несмотря на то, что оба плетутся в хвосте пелотона. Впрочем, все понимают, что тут во многом дело в слабости машин, которые в этом чемпионате достались парням.

Перед Гран-при России Никита Мазепин дал откровенное интервью Beyong the Grids, в котором рассказал о взаимоотношениях со своим напарником Миком Шумахером.

Считается, что ребята не в лучших отношениях. Вот что по этому поводу сказал Мазепин:

- Между мной и Миком много чего происходит. Много - и в то же время ничего. Мы два молодых пилота, мечтающие взойти на вершину "Ф-1", но попали при этом в тяжелую ситуацию. По ходу сезона становилось все яснее: мы можем конкурировать только друг с другом. Для меня финиш на 19-м может стать отличным достижением, а 20-е место - отвратительным. Но даже сейчас мне нравится Мик. Говорю от души! Считаю его невероятно одаренным, у него великолепные достижения. Но это все остается за пределами трека. На трассе - мне все равно, с кем гоняюсь. Я соревнуюсь с другими машинами, и это единственная машина в данный момент, которую я могу опередить. Потому на личный уровень то, что происходит в гонках, не переносится.

Посмотрим, чем завершится очередной раунд их противостояния.