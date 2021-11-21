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21.11.2021 14:02
Рубрика: Спорт

"Манчестер Юнайтед" объявил об отставке Сульшера

Текст: Артур Нанян
Фото: Максим Богодвид \ РИА Новости Фото: Максим Богодвид \ РИА Новости
Фото: Максим Богодвид \ РИА Новости

Руководство "Манчестер Юнайтед" отправило в отставку главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера, сообщается на официальном сайте клуба.

Исполняющим обязанности наставника "красных дьяволов" на ближайшие матчи с "Вильярреалом" в Лиге чемпионов (23 ноября) и "Челси" в Премьер-лиге (28 числа) станет бывший хавбек команды Майкл Кэррик. При этом боссы "Юнайтед" собираются найти опытного временного тренера, который возглавил "манкунианцев" до конца нынешнего сезона.

Что касается Сульшера, то его уволили после крупного поражения от "Уотфорда" (1:4) в матче 12-го тура чемпионата Англии. На данный момент "красные дьяволы" идут на седьмом месте в турнирной таблице, отставая от лидера "Челси" на 12 очков.

Сульшер работал в "МЮ" с декабря 2018 года. За это время клуб не завоевал ни одного трофея. Самый реальный шанс выиграть трофей у Сульшера был в конце прошлого сезона, когда его подопечные уступили по пенальти "Вильярреалу" в финале Лиги Европы.

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