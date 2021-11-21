УЕФА отказал "Наполи" в переносе матча со "Спартаком"

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что УЕФА отказал его клубу в переносе игры пятого тура группового этапа Лиги Европы со "Спартаком" на нейтральное поле из-за сложной эпидемиологической ситуации.

По словам Де Лаурентиса, с подобной просьбой неаполитанцы обратились к УЕФА несколько недель назад. "Мы попросили их найти решение, которое может гарантировать большую безопасность, но мою идею не приняли во внимание", - цитирует Де Лаурентиса портал Area Napoli.

Чуть ранее стало известно, что полузащитник "Наполи" Маттео Политано сдал положительный тест на коронавирус. Что касается турнирной ситуации, то итальянцы лидируют в группе "С", имея в своем активе семь очков. Далее идут "Легия" (шесть очков), "Лестер" (пять) и "Спартак" (четыре). Матч между "красно-белыми" и неаполитанцами запланирован на среду в 18:30 по столичному времени.