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21.11.2021 13:40
Рубрика: Спорт

УЕФА отказал "Наполи" в переносе матча со "Спартаком"

Текст: Артур Нанян
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP Фото: Alberto PIZZOLI / AFP
Фото: Alberto PIZZOLI / AFP

Президент итальянского "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что УЕФА отказал его клубу в переносе игры пятого тура группового этапа Лиги Европы со "Спартаком" на нейтральное поле из-за сложной эпидемиологической ситуации.

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По словам Де Лаурентиса, с подобной просьбой неаполитанцы обратились к УЕФА несколько недель назад. "Мы попросили их найти решение, которое может гарантировать большую безопасность, но мою идею не приняли во внимание", - цитирует Де Лаурентиса портал Area Napoli.

Чуть ранее стало известно, что полузащитник "Наполи" Маттео Политано сдал положительный тест на коронавирус. Что касается турнирной ситуации, то итальянцы лидируют в группе "С", имея в своем активе семь очков. Далее идут "Легия" (шесть очков), "Лестер" (пять) и "Спартак" (четыре). Матч между "красно-белыми" и неаполитанцами запланирован на среду в 18:30 по столичному времени.

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