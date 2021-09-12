Хэмилтон и Ферстаппен попали в аварию по ходу Гран-при Италии

Британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") и представитель Нидерландов Макс Ферстаппен ("Ред Булл") столкнулись по ходу гонки чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Италии.
Инцидент произошел на 26-м круге. В начале круга Хэмилтон и Ферстаппен вместе входили в поворот, Макс проходил по внутреннему радиусу, подскочил на поребрике и налетел на болид Льюиса.
Отметим, что победителем стал австралиец Даниэль Риккьярдо ("Макларен"), второе место занял напарник Риккьярдо британец Ландо Норрис, третьим к финишу пришел мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл"), но к его времени было добавлено пять штрафных секунд, после чего призовое место досталось финну Валттери Боттасу ("Мерседес").
Another hugely dramatic moment in the Verstappen/Hamilton title battle 💥😮#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/P4J4bN6wX2— Formula 1 (@F1) September 12, 2021